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Devrek TSO Başkanı Ertan Cıvak Almanya'da fuara katıldı

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:36
Devrek TSO Başkanı Ertan Cıvak Almanya'da fuara katıldı
Devrek TSO Başkanı Ertan Cıvak Almanya'da fuara katıldı

(Fotoğraflı)

ZONGULDAK (İHA) - Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertan Cıvak Almanya'da fuara katıldı.
Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyetlerini sürdüren Devrek Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı ve Cilas Kauçuk Yönetim Kurulu 2. Başkanı Ertan Cıvak Nisan ayında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen dünyaca ünlü uluslararası fuara katıldı.
Her yıl Almanya'nın Hannover kentinde uluslararası düzeyde organize edilen sanayi ve endüstri fuarını ziyaret eden ve bu gezi ile ilgili bilgi veren Devrek TSO Başkanı Ertan Civak, "Dünyanın sayılı firmalarının bir araya geldiği başta Devrekli Cilas Şirketler Grubu olmak üzere fuarda özellikle dünyada ki sanayi ve endüstri alanındaki son gelişmeleri yerinde görme yakalarken, fuardaki teknolojiyi, bilgisini ve uygulamaları analiz yapmış olduk. Fuarın bu yılki teması olan " Entegre Endüstri- değer Yaratmak" olarak belirlenen fuarda firmamızda bu teknoloji yapısını kıyaslama yaparak eksik yönlerimizi hemen kapatmak için harekete geçerek burada elde etmiş olduğum bilgi ve tekniği bölgemizde faaliyet gösteren firmamızda hayata geçirmeyi hedefliyorum. Düzenlenen fuarda merkezi Almanya'da olan firmamızın da yer alması ülkemizin, bölgemizin ve ilçemizin adının geçmesi bizim için büyük önem arz etmektedir. Standımız yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmekte ve bu da bizim için gurur kaynağı olmaktadır."
(FE-OA-Y)

05.05.2017 15:45:14 TSI
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