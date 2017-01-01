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Yortan Beldesine içme suyu projesi

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:38
Yortan Beldesine içme suyu projesi

Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, beldeye getirilmesi planlanan içme suyu projesinde sona yaklaştıklarını söyledi.
Başkan Tiryaki,yaptığı açıklamada 2 yıldır süren çalışmalarda sona gelindiğini belererek, " Yortan beldemiz ve çevre köylerimizin en önemli ihtiyaçlarından olan ve yaklaşık iki yıldır çalışmalarımızın sonucunda Yenice ilçemiz sınırları Şekermeşe mevkiinden yaklaşık 13 km mesafeden Yortan Beldemize gelecek olan içme suyu inşaatı yapım işi ihalesi 24 Mayıs'ta ihaleye çıkacak. İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak proje kapsamında içme suyu hattının yaklaşık 14 ay gibi kısa bir sürede tamamlaran beldemize akıtılması hedefleniyor. Bu içme suyunun Yortan Beldemize gelmesinde katkısı olan Karabük Milletvekillerimiz Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal başta olmak üzere Çevre Ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Mehmet Ceylan'a, AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar'a İller Bankası Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Kastamonu Bölge Müdürlüğü yetkililerine belde halkımız adına teşekkürlerimi sunarım." dedi.
(ÇU-YE-Y)

05.05.2017 15:46:41 TSI
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