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Saruhanlı'daki bayraklar yenilendi

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:16
Saruhanlı'daki bayraklar yenilendi
Saruhanlı'daki bayraklar yenilendi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçe merkezindeki İstasyon Meydanı'ndaki Türk Cumhuriyetlerine ve eski Türk devletlerine ait bayrakları yeni ve daha büyük ebatlı bayraklarla değiştirdi. Çalışmayla İstasyon Meydanı, yeni bir hava kazanmış oldu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı ilçesinde İstasyon Meydanı'nda bulunan Türk Cumhuriyetlerine ve eski Türk devletlerine ait bayrakları yeni ve büyük ebatlı bayraklarla değiştirdi.
Daha önce Saruhanlı Belediyesi tarafından yenilenen bayraklar, meydanın Manisa Büyükşehir Belediyesine geçmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi Zabıtası tarafından yenilendi. Bayrakların yenilenmesi esnasında Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinasyon İşleri Müdürü Nuri Güncan da hazır bulundu.
Bayrakların yenilenmesiyle meydana renk kattıklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, "Saruhanlı İstasyon Meydanı'nın Büyükşehir Belediyemize geçmesiyle birlikte, daha önce Saruhanlı Belediyesi tarafından yenilenen Türk Cumhuriyetlerine ve eski Türk devletlerine ait bayrakları, Büyükşehir Belediyemizce yenilenmeye başlandı. Daha büyük ebatlarla bu bayrakları yeniledik. Yenilemenin ardından meydana farklı bir hava kazandırmış olduk. O bölgedeki vatandaşlarımız da yenilemeden memnuniyet duydu ve büyükşehir belediyemize teşekkür etti" dedi.
(SC-Y)

05.05.2017 16:24:42 TSI
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