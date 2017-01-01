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TÜRSAB ve tur operatörlerinden Diyarbakır'a ziyaret

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:23
TÜRSAB ve tur operatörlerinden Diyarbakır'a ziyaret
TÜRSAB ve tur operatörlerinden Diyarbakır'a ziyaret

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve tur operatörleri, 2 günlük program çerçevesinde Diyarbakır'ı gezecek.
Diyarbakır Valiliği, Turizm Platformu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Sur Belediyesi ve TÜRSAB Diyarbakır Bölge Yürütme Kurulunun hazırladığı program çerçevesinde, 6-7 Mayıs'ta kente davet edilen TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve tur operatörleri, 2 günlük program çerçevesinde Diyarbakır'ı gezecek. Özellikle Diyarbakır Turizm Platformu'nun yoğun çalışmaları ve çabaları sayesinde gerçekleştirilen organizasyon ile tur operatörlerinin tur programlarına Diyarbakır'ı daha fazla almaları ve konaklama sayılarını arttırmaları hedefleniyor.

"Amacımız farkındalık yaratmak"
DTSO Başkanı Ahmet Sayar, gerçekleştirilecek olan organizasyon ile ilin mevcut turizm potansiyelini açığa çıkartarak, kentin ekonomisine daha fazla katkı sağlamak ve farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti. Sayar, UNESCO süreciyle birlikte turizm sektörünün ivme kazandığını ve birçok markanın Diyarbakır'da yatırımlarının startını verdiğini anlatarak, bazı projelerin tamamlandığını kaydetti. Devam eden projelerin olduğunu dile getiren Sayar, gerçekleştirilecek olan organizasyon ile ilin mevcut turizm potansiyelini, kültürel ve tarihi değerlerini tüm detayları ile gelecek olan heyete aktaracaklarını vurgulardı. Sayar, çalışmanın Diyarbakır turizminin gelişmesi ve canlanması adına çok faydalı geçmesini temenni ettiğini de belirterek, misafirlerin en güzel şekilde ağırlanacağını söyledi.

"Ön yargılar ortadan kalkacak"
DTB Başkanı Engin Yeşil ise, en büyük amacın Diyarbakır ve bölge ile ilgili güvenlik nedeniyle oluşan olumsuz ön yargıyı ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Yeşil, kentin doğru tanınması ve hak ettiği değeri alması için Diyarbakır Turizm Platformu olarak her türlü çalışmanın içerisinde olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"İki gün sürecek program ile misafirlerimiz hem Diyarbakırımızın ev sahipliğini hem de buradaki normalleşmeyi, tarihi zenginlikleri görecektir. Bununla birlikte kentimize daha fazla tur düzenlenmesi gerektiği anlaşılacaktır."
(İHA-MP-Y)

05.05.2017 16:32:48 TSI
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