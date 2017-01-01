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Vali Necati Şentürk öğrencilerle buluştu

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:37
Vali Necati Şentürk öğrencilerle buluştu
Vali Necati Şentürk öğrencilerle buluştu

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Vali Necati Şentürk, Çiçekdağ'da öğrencilerin hazırlayıp sunduğu tiyatro gösterisine ve bilgi yarışmasına katıldı.
Çiçekdağı ilçesi çok amaçlı konferans salonunda düzenlenen ve öğrenciler tarafından oynanan Mülazım Mehmet Çavuş Tiyatrosu gösterisine ve ardından gerçekleştirilen Çiçekdağı ortaokullar arası Büyük İslam İlmihali Bilgi- Kültür Yarışmasına Vali Necati Şentürk'ün yanı sıra Kaymakam Ömer Faruk Duman, İlçe Belediye Başkanı İsmail Deniz, ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Vali Necati Şentürk, öğrenciler tarafından sahnelenen 'Mülazım Mehmet Çavuş' adlı tiyatroyu beğeniyle izlediklerini söyledi.
Öğrenciler tarafından sahnelenen tiyatronun Mehmet Çavuş'un unutulmayıp hatırlanması konusunda önemli olduğunu belirten Vali Necati Şentürk, "Mehmet Çavuş'u ve bütün Çanakkale şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Öğrencilerin tiyatro gösterisinin ardından düzenlenen bilgi yarışmasını kazananları da kutluyorum." dedi.
Program, Vali bilgi yarışmasında başarılı olan öğrencileri altınla ödüllendirmesi ile sona erdi.
(EÖ-AÖ-Y)

05.05.2017 16:46:01 TSI
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