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Mehmet Akarsu son yolculuğuna uğurlandı

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:05
Mehmet Akarsu son yolculuğuna uğurlandı
Mehmet Akarsu son yolculuğuna uğurlandı

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir'in kayınpederi merhum Mehmet Akarsu son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Uzun bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren ve dün hayatını kaybeden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir'in kayınpederi merhum Mehmet Akarsu son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan ve bir çok aile yakını katıldı. Akarsu Zağnos Paşa Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Ramazan Demir ve eşi Güzin Demir, Gülçin Sezek, Gönül ile Hülya Akarsu'yu bu acılı gününde dostları yalnız bırakmadı.
(OF-

05.05.2017 17:13:27 TSI
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