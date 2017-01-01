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Kozan'a "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi" kuruluyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:23
Kozan'a "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi" kuruluyor
Kozan'a "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi" kuruluyor

(Fotoğraflı)

Emre Bozdemir
ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi projesi faaliyete geçiyor. Sistemle birlikte ilçeye kurulan 11 ayrı noktadaki güvenlik kameralarından ilçedeki hareketlilik 24 saat boyunca güvenlik güçleri tarafından takip edilecek.
Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçe merkezinde toplam 11 ayrı noktaya kameralı güvenlik sistemi kuruluyor. Alt yapı çalışmaları devam eden proje kapsamında ilçenin giriş ve çıkışlarına da plaka okuma özelliği bulunan kamera sistemleri kurulacağı öğrenildi.
Projenin alt yapı ve kazı çalışmaları devam ederken projede Kozan Adana Karayolu Deliçay mevkisi, Kozan Kadirli Karayolu Hayvan Pazarı civarı, Feke Saimbeyli Karayolu, Tufanbeyli Yol Kavşağı, Kozan Lisesi Kavşağı, Üstün Sokak Hazer Sokak kavşağı, Hakim Sokak, Otogar Kavşağı, Cumhuriyet Parkı Stadyum Girişi, Şevkiye Mahallesi Şevki Göksu Kavşağı, Üstün Sokak Şıh Efendi Bulvarı, Fehmi Özel Türkay Caddesi Mezarlık Kavşağı, Çevreyolu Sırkıntı Kavşağı, Andıl Caddesi Şıh Efendi Bulvarı ve Hacımirzalı Çevreyolu Kavşağı'nın kameralı güvenlik sistemi ile güvenlik güçleri tarafından 24 saat kesintisiz olarak takip edileceği öğrenildi.
Çalışmaları devam eden projenin eylül ayında faaliyete geçeceğinin planlandığı öğrenildi.
(EMR-Y)

05.05.2017 17:32:25 TSI
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