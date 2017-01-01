ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İncesu Örenşehir Mahallesinde park açılışı yapıldı

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:41
İncesu Örenşehir Mahallesinde park açılışı yapıldı
İncesu Örenşehir Mahallesinde park açılışı yapıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - İncesu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerince Örenşehir mahallesine içerisinde yürüyüş yolu, çocuk oyun gurupları ve içerisinde taziye evinin bulunduğu 5 bin metrekarelik park yapıldı.
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol Cuma namazını Örenşehir mahallesinde kıldıktan sonra parkın açılışını yaparak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Karayol, konuşmasında şunları söyledi:
"2017 yılı içerisinde İncesu merkez, Örenşehir, Garipçe, Saraycık, Bedir Bağları, Küçük Kum, Büyük Kum mevkiinin bir kısmı da Kızılören mahallemize verilmek üzere içme suyu şebekesi ihale edilmişti. Müteahhit firmanın çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2017 yılı Haziran ayına kadar yeni içme suyu şebeklerimi depolara vermiş olacak. 2017 yılında gene yoğun bir parke çalışması yapıyoruz, ama 33 mahallemiz var bildiğiniz gibi tüm mahallelerimizden talep geldiği için ihale ettiğimiz müteahhit firma ve Belediye çalışanlarımız diğer mahallelere de geçerek parke çalışması yapıyorlar. Bu durum 2017 yılında Örenşehir mahallemizde çalışmaların bittiği anlamına gelmiyor. Tekrardan dönüş yaparak Örenşehir mahallemizde Kayseri Adana Karayolundan Arı boya diye adlandırdığımız yolun açılışını yapacağız. Eskiden tek girişi vardı mezarlığın oradan ve Arı boyanın oradan bağlayarak 3 noktadan birde yukarı taraftan Hamurcu yolu üzerine bir bağlantı yaptık. TOKİ çalışmaları Örenşehir mahallemizde devam ediyor. 2018 Haziran ayında tamamlanarak 200 konut hak sahiplerine teslim edilecek."
(SK)

05.05.2017 17:50:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kayserispor'da hedef galibiyet
YEREL

KAYSERİSPOR'DA HEDEF GALİBİYET
Kayseri'de evlendirme vaadiyle gasp iddiası
YEREL

KAYSERİ'DE EVLENDİRME VAADİYLE GASP İDDİASI
Erciyes Üniversitesinde 'Afrika Tanıtım Günleri' düzenlendi
YEREL

ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE 'AFRİKA TANITIM GÜNLERİ' DÜZENLENDİ
Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları
YEREL

ÖZEL OLİMPİYATLAR BÖLGE OYUNLARI

3 bin TL'lik dolandırıcılıkta 'arıza' çıktı
YEREL

3 BİN TL'LİK DOLANDIRICILIKTA 'ARIZA' ÇIKTI
Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları başladı
YEREL

ÖZEL OLİMPİYATLAR TÜRKİYE BÖLGE OYUNLARI BAŞLADI
Başkan Çelik dede oldu
YEREL

BAŞKAN ÇELİK DEDE OLDU
Çin Büyükelçisi Kayseri tarihine hayran kaldı
YEREL

ÇİN BÜYÜKELÇİSİ KAYSERİ TARİHİNE HAYRAN KALDI
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Dünya El Hijyeni Günü' etkinliği
YEREL

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE 'DÜNYA EL HİJYENİ GÜNÜ' ETKİNLİĞİ
FETÖ dershanesi sanıklarına hapis cezası
YEREL

FETÖ DERSHANESİ SANIKLARINA HAPİS CEZASI
Uyuşturucu ticaretine 13 yıl hapis cezası
YEREL

UYUŞTURUCU TİCARETİNE 13 YIL HAPİS CEZASI

Büyükşehir alt geçitlere başlıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ALT GEÇİTLERE BAŞLIYOR
9 kilo esrar ile yakalanan 3 sanığa 13'er yıl hapis
YEREL

9 KİLO ESRAR İLE YAKALANAN 3 SANIĞA 13'ER YIL HAPİS
TÜRK KIZILAYI Kayseri Şubesi CHP Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
YEREL

TÜRK KIZILAYI KAYSERİ ŞUBESİ CHP KAYSERİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ.
FETÖ'nün dershane yöneticilerine 6'şar yıl hapis
YEREL

FETÖ'NÜN DERSHANE YÖNETİCİLERİNE 6'ŞAR YIL HAPİS
Melikgazi'den İpek Yolu'na Lojistik Merkez
YEREL

MELİKGAZİ'DEN İPEK YOLU'NA LOJİSTİK MERKEZ
Develi'de 16 derslikli Teknik Anadolu Lisesi açılıyor
YEREL

DEVELİ'DE 16 DERSLİKLİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ AÇILIYOR
Kayseri'de 25 öğretmene ByLock gözaltısı
YEREL

KAYSERİ'DE 25 ÖĞRETMENE BYLOCK GÖZALTISI
Üniversiteliler dans ve müziğe doydu
YEREL

ÜNİVERSİTELİLER DANS VE MÜZİĞE DOYDU
Kayseri'de çocukların güvercin kavgası cinayetle bitti
YEREL

KAYSERİ'DE ÇOCUKLARIN GÜVERCİN KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ
Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
Çin-Türkiye Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Pilot Projesi tanıtımı
YEREL

ÇİN-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ ELEKTRONİK TİCARET PİLOT PROJESİ TANITIMI
Yolcu otobüsünde uyuşturucu nakline 9 yıl hapis cezası
YEREL

YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUŞTURUCU NAKLİNE 9 YIL HAPİS CEZASI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ:
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...