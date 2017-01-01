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Ünye'de "23 Nisan Çocuk Oyunları Şenliği"



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediyesi, Ünye Kent Konseyi ve Ünye'nin Dünkü Çocukları Derneği'nin organizasyonuyla her yıl geleneksel olarak kutlanan "23 Nisan Çocuk Oyunları Şenliği" her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Geçen 23 Nisan'da Şırnak Uludere ilçesinde şehit olan İslam Çubuk'un cenazesi dolayısıyla ertelenen ve ardından hava muhalefeti dolayısıyla bugüne kalan kutlamalar bugün gerçekleştirildi. Şenlik ilk olarak Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları gösterileri ile başladı. Meydanda sırasıyla mendil kapmaca, ip atlama, sek sek, çember çevirme, güvercin taklası, birdirbir ve Ünye'nin bir diğer yöresel oyunu tentürük oynandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda oynanan son oyun ise ip çekmece oyunuydu. Oyunun startını ise Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar verdi. Başkan Çamyar ve protokol üyelerinin mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Daha sonra gençler arasında kıyasıya bir halat çekme mücadelesi başladı. Kazan takıma kupalarını Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar verdi.

23 Nisan Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nin en dikkat çeken bölümü ise bilyeli araba yarışıydı.

Yarışın startını Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve protokol üyeleri verdi. Protokol, bindikleri bilyeli arabalar ile parkur sonuna kadar kayarak yarışı başlatmış oldu.

Yarış sonrası şenlik ile ilgili konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Yerli ve milli olan oyunlarımızı tanıtarak, çocuklarımız özellikle bilgisayarın başından kurtarıp, eski ile yeni arasında bağ kurmalarını ve değerlerimize sahip çıkmalarını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Çamyar daha sonra organizasyona katkılarından dolayı Ünye'nin dünkü çocukları derneğine plaket takdim etti.

23 Nisan Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği daha sonra uçurtma şenliği ile devam etti. Ünye sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkanı da uçurtma uçurarak çocuklara eşlik etti.

"Ünye 23 Nisan kutlamalarına farklı bir boyut getirmiş" diyen Kaymakam Ümit Hüseyin Güney "Klasik işlerin dışına çıkan Ünye hem kendi yöresel oyunlarını bir sonraki kuşaklara aktarmak adına güzel işler yapmış, hem de dernekleşerek bu işe ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Biz de bu oyunlarla birlikte çocukluğumuza döndük" açıklamasını yaptı.

(SAM-SLH-Y)



05.05.2017 18:57:18 TSI

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