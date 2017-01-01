ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İşleri güçleri kardeşlik

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 08:49
İşleri güçleri kardeşlik
İşleri güçleri kardeşlik

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri "Kardeşlik Okulu" projesi ile mülteci çocuklar ile Türk çocukları buluşturarak, birbirlerini tanımalarını ve kaynaşmalarını sağlamak için proje geliştirdi. Bu kapsamda mülteci çocuklar ile Türk çocuklar Gölyaka Kültür Park'ta düzenlenen etkinlikte bir araya geldiler.
Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri "Kardeşlik Okulu" adı altında geliştirdikleri proje ile iç savaş nedeniyle Türkiye'ye kaçmak zorunda kalan ve Düzce'ye yerleşen mülteci çocuklarla, Türk çocukların uyumunu sağlamak ve arkadaşlık kurmaları için çalışma yapmaya başladılar. Bu kapsamda mülteci çocuklar ile Türk çocuklarını aynı sınıf ve oyun alanlarında buluşturan üniversite öğrencileri Gizem Süer, Ebru Karakaya, Arif Fidan ve Kemal Yavaş'ın geliştirdiği projede ayrıca sosyal etkinliklerle öğrencilerin kaynaşmasını sağlıyorlar. Proje kapsamında 25'i mülteci 25'i Türk toplam 50 öğrenciyi Gölyaka Kültür Park'ta düzenlenen piknik etkinliğinde bir araya getiren öğrenciler, uçurtma şenliği de düzenlediler.
Proje hakkında bilgiler veren proje lideri Kemal Yavaş, "Biz Düzce Üniversitesi sosyal hizmet öğrencileri olarak 2 aydır Kardeşlik Okulu isimli mülteci ve Türk çocukları kaynaştırmaya yönelik bir proje yürütüyoruz. Projemize en büyük katılımın olacağı piknik etkinliğimizi yaptık. Bu sayede birbirlerine kaynaşmakta zorlanan çocukların, kaynaşmasını ve kardeşlik duygularının gelişmesini sağlıyoruz. Şuana kadar projemizden olumlu dönüşler aldık. Devamı gelecek ve çocukların birbirlerine kardeşlik bağı ile bağlanmasına vesile olacağız" dedi.
(AY)

06.05.2017 08:58:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Standard Profil'e ihracatın yıldızları ödülü
YEREL

STANDARD PROFİL'E İHRACATIN YILDIZLARI ÖDÜLÜ
Minik öğrenciler hünerlerini sergilediler
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER
Artan yemekler hayvan barınağına
YEREL

ARTAN YEMEKLER HAYVAN BARINAĞINA
Düzce Üniversitesinde psikoloji ve gelişim günleri
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE PSİKOLOJİ VE GELİŞİM GÜNLERİ
Düzce'nin çehresi değişecek
YEREL

DÜZCE'NİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
Şiddet geliyorum der
YEREL

ŞİDDET GELİYORUM DER
Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Düzce'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

DÜZCE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Düzce Üniversitesi Sakarya'da yükseköğretim günleri etkinliğine katıldı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAKARYA'DA YÜKSEKÖĞRETİM GÜNLERİ ETKİNLİĞİNE KATILDI
Girişimcilik destek programları anlatıldı
YEREL

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMLARI ANLATILDI
Kırgızistan uyruklu Svetlana Bogdanova Müslüman oldu
YEREL

KIRGIZİSTAN UYRUKLU SVETLANA BOGDANOVA MÜSLÜMAN OLDU
Düzce Üniversitesi bilim kültür ve sanat günleri sona erdi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ SONA ERDİ
Başkan Muzaffer Yiğit'e sürpriz doğum günü
YEREL

BAŞKAN MUZAFFER YİĞİT'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
LYS için bir araya geldiler
YEREL

LYS İÇİN BİR ARAYA GELDİLER
Kayıt dışı istihdama dikkat çekildi
YEREL

KAYIT DIŞI İSTİHDAMA DİKKAT ÇEKİLDİ
&quot;Esnafımız bizi hükümete karşı mahcup etmedi&quot;
YEREL

"ESNAFIMIZ BİZİ HÜKÜMETE KARŞI MAHCUP ETMEDİ"
TESKOMB Başkan Vekili Şarlı, &quot;Amaç işportacıyı dükkan sahibi yapmak&quot;
YEREL

TESKOMB BAŞKAN VEKİLİ ŞARLI, "AMAÇ İŞPORTACIYI DÜKKAN SAHİBİ YAPMAK"
Akçakoca ilaçlanıyor
YEREL

AKÇAKOCA İLAÇLANIYOR
Başkan Yemenici çocukları sevindiriyor
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ ÇOCUKLARI SEVİNDİRİYOR
Hortlaklar adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü
YEREL

HORTLAKLAR ADLI TİYATRO OYUNU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

EN ÇOK OKUNANLAR
Beyoğlu'ndaki korkunç cinayet 2 dakikada işlenmiş
GÜNDEM

BEYOĞLU'NDAKİ KORKUNÇ CİNAYETTE '2 DAKİKA' DETAYI!

 1
  • 2 DHKP/C üyesi polisle girdiği çatışmada öldürüldü
  • 3 Öğretmen Şengül çığlıklar arasında yere çakıldı!
  • 4 Trump'a ikinci şok! Çekildi...