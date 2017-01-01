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TOBB'dan Tekirdağ'a 24 derslikli okul



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Tekirdağ'ın Süleymanapaşa ilçesinde 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapım işine ait protokol imzalandı.

Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine TOBB tarafından yaptırılacak olan 24 Derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapım işine ait protokol Tekirdağ Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalandı. Valilik makamında düzenlenen programda protokole, Vali Mehmet Ceylan, Milletvekilleri Metin Akgün ve Ayşe Doğan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Cengiz Günay, Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı, Çorlu TSO Başkanı İbrahim Gönül, Çerkezköy TSO Başkanı Sülayman Kozuva, Malkara TSO Başkanı Ümran Bilgin, Çorlu Ticaret Borsası Başkanı Yüksel Ertan ve Malkara Ticaret Borsası Başkanı Atilla Ayaz imza attı.

İmza töreninin ardından Tekirdağ Valisi ceylan, TOBB Tarafından yaptırılacak Olan 24 Derslikli Okul Protokolün Tekirdağ'a hayırlı olmasını diledi.

(HLD-MEF-Y)



06.05.2017 09:16:04 TSI

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