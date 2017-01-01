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Domaniç Hayme Ana MYO öğrencileri uluslararası kongrede bildiri sundu



(Fotoğraflı)



Mehmet Saka

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Manisa'da Sakarya Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve International Vision University işbirliği ile düzenlenen 4. Gençler 360 Derece Uluslararası Öğrenci Kongresi'ne katılarak bildiri sundular.

Celal Bayar Universitesi (CBÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ekonomi, Siyaset ve Toplum: Değişen Fırsatlar ve Tehditler" temalı kongrede, Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Bilgi Yönetimi 2. Sınıf öğrencisi Melek Kayık, "Bilgi Ekonomisi Kavramına Bakış Üzerine Bir Araştırma" başlıklı bildirisini sunarken, Bilgi Yönetimi 2. Sınıf öğrencisi Mukadder Erdoğan da, "İnovasyon ve 4. Sanayi Devrimi" başlıklı bildirisini sundu.

Melek Kayık ve Mukadder Erdoğan, ilk kez bilimsel bir kongreye katılarak bildiri sunduklarını ve büyük heyecan yaşadıklarını belirterek,"Tanınmış akademisyenlerin olduğunu kongrede katılımcılara yaptığımız çalışma ve sonuçlarını anlattık. Sunduğumuz bildiriler akademisyenlerce çok beğenildi ve bundan son derece memnun olduklarını ifade ettiler. Kongreye katılmamız konusunda ve hazırlık aşamasında hocalarımızın büyük teşvik ve desteğini gördük. Ayrıca okulumuz Hayme Ana Bilim, Sanat ve Kültür Topluluğunun destekleri de bizleri çok memnun etti. Desteklerinden dolayı hocalarımız ile Hayme Ana Bilim, Sanat ve Kültür topluluğuna çok teşekkür ediyoruz. Bizler bilimsel konularda araştırma yaparak çalışmaya devam etmek istiyoruz. Yeni kongrelere de katılmayı düşünüyoruz" dediler.

Öğrencilerle birlikte Kongreye katılan Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Filiz Yüksel, kongre boyunca, 14 ülkede yer alan 32 üniversiteden 178 öğrenci tarafından 120 bildiri sunulduğunu, kongrenin çok güzel geçtiğini belirterek, Melek Kayık ve Mukadder Erdoğan'ın sunduğu bildirilerin katılımcılar tarafından çok beğenildiğini, izleyen akademisyenler tarafından öğrencilerin hazırladıkları bildiri ve sunum performansından dolayı tebrik edildiklerini ifade etti.

Domaniç Hayme Ana MYO Müdürü Öğretim Görevlisi A.Bülent Gül de, hazırlayıp sundukları bildirileriyle Meslek Yüksekokulunu temsil eden öğrencileri başarılarının hayat boyunca devamını dileyerek tebrik etti.(EFE)



06.05.2017 09:43:31 TSI

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