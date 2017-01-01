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Kırıkhan'da kablo hırsızlığı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:42
Kırıkhan'da kablo hırsızlığı
Kırıkhan'da kablo hırsızlığı
-Türk Telekom Şirketi'ne ait kablolarını kesip çalmak isteyen 2 motosikletli hırsızın vatandaşların dikkati ile engellendiği bildirildi

(Fotoğraflı)

HATAY (İHA) - Hatay'da Türk Telekom Şirketi'nin kablolarını çalan hırsızlar, vatandaşlar tarafından engellendi.
Kırıkhan Abalaklı Mahallesinde Merkez Caddesinde bulunan Türk Telekom Şirketi'ne ait kablolarını kesip çalmak isteyen 2 motosikletli hırsızın vatandaşların dikkati ile engellendiği öğrenildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Telekom İl Müdürü Ramazan Gezer ve Kırıkhan Şefi Mustafa Öğünç mahalle muhtarlarını duyarlı olmaya çağırdı.
Türk Telekom İl Müdürü Ramazan Gezer, Abalaklı Mahallesinde telefon ve internetin kesik durumda olduğunu belirterek, "Birkaç kez bu hatları yenilememiz halinde yine hırsızlık olayları oluyor. Hırsızlık konusunda kolluk kuvvetlerimiz gereğini yapmaya çalışıyorlar. Bizler hem vatandaşlarımızdan hem de muhtarlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Böyle durumlarda devletimizin zarara uğradığı gibi mahallemizin haberleşmesi kesiliyor. Okul, sağlık ocağı gibi kurumlarımızın hizmet vermesi engellenmiş oluyor" dedi.
(ELF-Y)

06.05.2017 09:50:53 TSI
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