YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erciş'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Şenliği

Erciş'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Şenliği



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesindeki Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları projeler, düzenlenen etkinlikle davetlilere tanıtıldı.

Fuar şenliğine Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, şube müdürleri, kurum amirleri, TÜBİTAK temsilcisi ile öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, ilçe genelinde eğitim öğretimde kalitenin arttığını, özellikle bu yıl eğitim öğretim seferberliği yılı olduğunu belirterek, "Her gün ayrı bir etkinliğe katılmanın mutluluğu içerisindeyim. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları için ilçemizden 42 okulun başvurduğu ve 39 okulumuz bu fuarlara katılmaya hak kazanmışlardır. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Arif Nihat Asya Anadolu Lisesindeki fuarda 10 projeyi yerinde görme fırsatı bulduk. Yarınlarımızın teminatı olan sevgili gençlerimiz; içinizdeki heyecanı, gözlerinizdeki ışığı görüyor ve geleceğin bilim adamları, geleceğin idarecileri sizlersiniz. Cennet vatan ülkemizin değerini ve önemini bilelim. Özellikle bilim alanında ilerlemek için yeni projeler üretmek, yeni ufuklara yelken açmak okul idaresi ve aileler olarak destek olmalıyız, çaba sarf etmeliyiz. İlçemizde başlatılan eğitim seferberliği için idareci, öğretmen ve işin öznesi olan öğrencilerimize ve katkısı olan herkese teşekkür ederim" dedi.

(NÇ-MSA-Y)



06.05.2017 09:58:24 TSI

NNNN

