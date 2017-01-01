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Mezitli'de Hıdırellez coşkusu yaşandı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde Hıdrellez coşkusu yaşandı. Mevsimlik bayramlarımızdan biri olan ve yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen Hıdrellez kutlamalarında, vatandaşlar, gül ağaçlarının dibine notlar bırakarak, denize dilekler attılar.

Mezitli Belediyesi, bu yıl da Hıdrellez bayramı için bir etkinlik düzenledi. Soli Pompeiopolis sütunları yanında gerçekleştirilen etkinliklere Mezitlililer yoğun ilgi gösterdi. Doğanın canlanışını simgeleyen Hıdrellez gecesinde, dileklerin kabul olması için gül ağacının dibine notlar bırakıldı, denize dilekler atıldı. Yakılan şenlik ateşinin üzerinden atlayan vatandaşlar, tüm hastalıkların son bulmasını ve isteklerinin kabul olmasını dilediler.

Mezitli Belediyesi Başkan Vekili Memet Akif Aktaş'ın yanı sıra çok sayıda vatandaşın yer aldığı etkinlik renkli görüntülere de sahne oldu. Etkinlik öncesinde bir konuşma yapan Aktaş, "Geleneklerimizde dostluğa ve kardeşliğe hizmet eden Hıdrellez'i kutlamak için bir araya geldik. Böylesi günler, bir arada ve güçlü olmanın anlamıdır. Zorlu kış günlerinin sona erip baharın gelişini de müjdeleyen Hıdrellez, tüm sıkıntıların sona ereceği, dileklerin gerçekleşeceği bir gün olarak da kabul edilir. İçerisinde yaşadığımız şu zorlu günlerde Hızır ve İlyas yardımcınız olsun. Yakılan ateşin yangısı dileklerinizi kabul etsin" dedi.

"Hıdrellez geçmişimizin sahip çıkmak demektir"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Hıdrellez dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tarhan mesajında, Türk milletinin en eski gelenekleri arasında yer alan ve yüzlerce yıldır değişmeden aslına uygun olarak kutlanan Hıdrellez bayramının doğayı sevmeyi, ona saygı duymayı, onu korumak gerektiğini hatırlattığını kaydetti. Başkan Tarhan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hıdrellez, insanlar arasında birlik ve beraberliği de pekiştirerek, hoşgörü ve yardımlaşma ortamının temininde önemli bir rol oynamaktadır. Geçmişle geleceğimiz arasında önemli bir köprü görevini yerine getiren bu önemli ve özel değerlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarabilmek de hepimizin görevidir. Medeniyetler ve kültürler arasında hoşgörü olduğu sürece dünyadaki barış ve huzurun çok daha iyi olacağını düşünüyor, dostluğu, kardeşliği pekiştiren ve doğa sevgisini bizlere hatırlatan Hıdrellez'in sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum."

(KYM-Y)



06.05.2017 10:52:10 TSI

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