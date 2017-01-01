ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mezitli'de Hıdırellez coşkusu yaşandı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:42
Mezitli'de Hıdırellez coşkusu yaşandı
Mezitli'de Hıdırellez coşkusu yaşandı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde Hıdrellez coşkusu yaşandı. Mevsimlik bayramlarımızdan biri olan ve yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen Hıdrellez kutlamalarında, vatandaşlar, gül ağaçlarının dibine notlar bırakarak, denize dilekler attılar.
Mezitli Belediyesi, bu yıl da Hıdrellez bayramı için bir etkinlik düzenledi. Soli Pompeiopolis sütunları yanında gerçekleştirilen etkinliklere Mezitlililer yoğun ilgi gösterdi. Doğanın canlanışını simgeleyen Hıdrellez gecesinde, dileklerin kabul olması için gül ağacının dibine notlar bırakıldı, denize dilekler atıldı. Yakılan şenlik ateşinin üzerinden atlayan vatandaşlar, tüm hastalıkların son bulmasını ve isteklerinin kabul olmasını dilediler.
Mezitli Belediyesi Başkan Vekili Memet Akif Aktaş'ın yanı sıra çok sayıda vatandaşın yer aldığı etkinlik renkli görüntülere de sahne oldu. Etkinlik öncesinde bir konuşma yapan Aktaş, "Geleneklerimizde dostluğa ve kardeşliğe hizmet eden Hıdrellez'i kutlamak için bir araya geldik. Böylesi günler, bir arada ve güçlü olmanın anlamıdır. Zorlu kış günlerinin sona erip baharın gelişini de müjdeleyen Hıdrellez, tüm sıkıntıların sona ereceği, dileklerin gerçekleşeceği bir gün olarak da kabul edilir. İçerisinde yaşadığımız şu zorlu günlerde Hızır ve İlyas yardımcınız olsun. Yakılan ateşin yangısı dileklerinizi kabul etsin" dedi.
"Hıdrellez geçmişimizin sahip çıkmak demektir"
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Hıdrellez dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tarhan mesajında, Türk milletinin en eski gelenekleri arasında yer alan ve yüzlerce yıldır değişmeden aslına uygun olarak kutlanan Hıdrellez bayramının doğayı sevmeyi, ona saygı duymayı, onu korumak gerektiğini hatırlattığını kaydetti. Başkan Tarhan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hıdrellez, insanlar arasında birlik ve beraberliği de pekiştirerek, hoşgörü ve yardımlaşma ortamının temininde önemli bir rol oynamaktadır. Geçmişle geleceğimiz arasında önemli bir köprü görevini yerine getiren bu önemli ve özel değerlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarabilmek de hepimizin görevidir. Medeniyetler ve kültürler arasında hoşgörü olduğu sürece dünyadaki barış ve huzurun çok daha iyi olacağını düşünüyor, dostluğu, kardeşliği pekiştiren ve doğa sevgisini bizlere hatırlatan Hıdrellez'in sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum."
(KYM-Y)

06.05.2017 10:52:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali
YEREL

6. ATIF YILMAZ KISA FİLM FESTİVALİ

16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali başladı
YEREL

16. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ BAŞLADI
Mezitli Belediyesi, Kültür Merkezi projesini askıya aldı
YEREL

MEZİTLİ BELEDİYESİ, KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİNİ ASKIYA ALDI
Tarsus Belediyesi Mehmet Toprak Taziye Evi açıldı
YEREL

TARSUS BELEDİYESİ MEHMET TOPRAK TAZİYE EVİ AÇILDI
Mersin'de öldürülen Suriyelinin katil zanlıları yakalandı
YEREL

MERSİN'DE ÖLDÜRÜLEN SURİYELİNİN KATİL ZANLILARI YAKALANDI
Büyükşehir Belediyesi, TAŞTİ sahasını yeniliyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TAŞTİ SAHASINI YENİLİYOR
Mezitli sahil alanına ödüllü kentsel tasarım projesi
YEREL

MEZİTLİ SAHİL ALANINA ÖDÜLLÜ KENTSEL TASARIM PROJESİ
Mersin'de terör operasyonu
YEREL

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU
Kurs sonunda istiridye mantarı hasadı yapıldı
YEREL

KURS SONUNDA İSTİRİDYE MANTARI HASADI YAPILDI
Erdemli'de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL

ERDEMLİ'DE SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Akdeniz Belediyesi'nden kreş öğrencilerine boyama kitabı ve kalem seti
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİ'NDEN KREŞ ÖĞRENCİLERİNE BOYAMA KİTABI VE KALEM SETİ
Mersin'den kayısı ihracatı başladı
YEREL

MERSİN'DEN KAYISI İHRACATI BAŞLADI

Vali Çakacak'tan yeni POMEM Müdürüne ziyaret
YEREL

VALİ ÇAKACAK'TAN YENİ POMEM MÜDÜRÜNE ZİYARET
Madde bağımlılığından kurtulan gençlere Valilik kanalıyla istihdam olanağı
YEREL

MADDE BAĞIMLILIĞINDAN KURTULAN GENÇLERE VALİLİK KANALIYLA İSTİHDAM OLANAĞI
Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 7 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Erdemli Emniyet Müdürüne tutuklama
YEREL

ERDEMLİ EMNİYET MÜDÜRÜNE TUTUKLAMA

EN ÇOK OKUNANLAR
TAI'nın helikopteri T-625'ten ilk görüntüler
GÜNDEM

TAI'NIN HELİKOPTERİ T-625'TEN İLK GÖRÜNTÜLER

 1
  • 2 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 3 Öğretmen Şengül çığlıklar arasında yere çakıldı!
  • 4 DHKP/C üyesi polisle girdiği çatışmada öldürüldü