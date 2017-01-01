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MHP İlçe Yönetiminden Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'a ziyaret

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:22
MHP İlçe Yönetiminden Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'a ziyaret
MHP İlçe Yönetiminden Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - MHP Malkara İlçe Başkanı Hakan Yıldız, İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kaymakam Erkan Karahan'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Kaymakamlık makamına yapılan ziyarette konuşan MHP İlçe Başkanı Hakan Yıldız, "Yeni yönetim olarak Kaymakam beye, hem hayırlı olsun, hem de kendimizi tanıtmak amacıyla nezaket ziyaretinde bulunduk. Sağ olsunlar bizi kırmayıp, makamında kabul ettiler, kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.
Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Kaymakam Karahan, "Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum ve görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
(HT-MEF-Y)

06.05.2017 11:30:17 TSI
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