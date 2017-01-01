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Hakkari'de yeni kaynak ustaları yetiştiriliyor

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:59
Hakkari'de yeni kaynak ustaları yetiştiriliyor
Hakkari'de yeni kaynak ustaları yetiştiriliyor

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çiçekler Solmadan" projesi kapsamında yeni kaynak ustaları yetiştiriliyor.
Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında açılan Kaynakçılık Kursu büyük ilgi görüyor. Bir süre önce açılan kursa yaklaşık 25 kursiyerin katıldığı öğrenildi. Günde 8 saat boyunca kaynakçılık sanatını öğrenmeye çalışan Hakkarili gençler, geleceklerini değiştirecek kursu açan ilgili kuruma teşekkür ettiler.
Teknik resim çizim ustası Dilşat Özkan, kursiyerlerin yapacağı şekilleri tahta üzerinde işleyerek sanatın püf noktalarını öğretti. Kursiyerlerin ustalığa ilk adımı şimdiden atmaya başladığını belirten Özkan, teknik olarak çizdiği şemaları kursiyerlerin rahat bir şekilde işlediklerini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Hakkari'de kalifiyeli usta sayısının yetersizliğine de değinen Özkan, bu sanat sayesinde kursiyerlerin iş hayatında önemli değişiklikler yaşanacağını belirterek, kursu açan ilgili kuruma teşekkür etti.
Kaynakçılık eğitmeni Ömer Ağacanoğlu ise, 5 ay devam edecek olan kursun sonunda başarılı olanlara sertifika verileceğini ifade etti.
(FT-MSA-Y)

06.05.2017 12:07:48 TSI
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