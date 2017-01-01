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Kozluk'ta ilk defa eğitim ödülleri töreni gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Sayım Özmen

BATMAN (İHA) - Batmanın Kozluk ilçesinde ilk defa Hürriyet Ortaokulu 1. Egitim Ödülleri Töreni gerçekleştirildi.

Batman'da alanında bir ilk olan eğitim ödülleri töreninde, vizyoner liderlik, hizmetkar liderlik, örnek olay, akademik başarı, eğitim gönüllüsü, eğitim ortamının fiziksel yönden iyileştirilmesi, kültür-sanat-sportif ve mansiyon ödülü olmak üzere toplam 8 kategoride ödül verildi. Jüriyi oluşturan hürriyet ortaokulu idarecileri tarafından ilçe genelindeki eğitimci ve eğitim gönüllülerine toplamda 14 ödül verildi.

Kozluk İlçe Kaymakamı Orhan Aktürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak vizyoner liderlik kategorisine uygun görülürken, Belediye Başkanı Veysi Işık ise Kozluk'taki eğitime olan katkılarından dolayı eğitim gönüllüsü kategorisine ödül aldı. Törende konuşan Hürriyet Ortaokulu Müdürü Adem Yorulmaz; "Şüphesiz ki kaymakamımız, ilçe milli eğitim müdürümüz ve proje koordinatörümüz Volkan Çağlayan'ın maddi manevi ve bürokratik desteği olmasaydı böyle bir organizasyonu yapamazdık, katkılarından ötürü kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.

İlçe Kaymakamı Orhan Aktürk ise, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kaymakam Aktürk; "Bu ödülü alamayanlar arasında güzel ilçemizde görev yapan bin tane öğretmenden yüzden fazlasının bunu hak ettiğine inanıyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Veysi Işık ise ödülü almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirip eğitime olan yardımlarının artarak devam edeceğini dile getirdi. Okulun bahçesinde canlı müzik eşliğinde yapılan program misafirlere verilen kokteyl ikramı ile başladı. Ödül törenine ile devam eden program toplu fotoğraf çekimi sona erdi.

(SÖ-AKK-Y)



06.05.2017 12:21:01 TSI

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