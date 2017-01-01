Eskişehir'de 179 paket kaçak sigara ele geçirildi
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekipleri tarafından çeşitli markalarda 179 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerindeki otoparkta park halinde bulunan F.B.'ye ait aracın bagajında kaçak sigara olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, aracın bagajında değişik markalarda toplam 179 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
(KÇ)
06.05.2017 12:47:55 TSI
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