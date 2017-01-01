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Hıdırellez Mahallesi'nde "Hıdırellez Şenliği"

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:43
Hıdırellez Mahallesi'nde "Hıdırellez Şenliği"
Hıdırellez Mahallesi'nde "Hıdırellez Şenliği"

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesi Hıdırellez Mahallesi'nde "Hıdırellez Şenliği" gerçekleştirildi.
Hıdırellez Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği protokol tarafından kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan şenlikte Mahalle Muhtarı Erdoğan Bölük'ün ardından konuşan Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Dünyada ve ülkemizdeki gelişmelere paralel olarak sanayileşmenin, şehirleşmenin olduğu ve ilgi alanlarının çok arttığı bir dönemde eskiden yaşamış olduğumuz bir çek değeri kaybetmeye başladık. Hıdırellez insanları zorlamayla kutlamaya çalışacağı bir bayram değil. Hıdırellez bizim çocukluğumuzdan beri halkın kendiliğinden kutladığı, heyecanla beklediğimiz günlerdi. Biz millet olarak Hıdırellezi de dini bayramlarımızdan sonra çok önemli bir gün olarak kutluyoruz. İnsanların sosyalleşme ve dayanışma adına da güzel bir olay" dedi.
Milletvekili Kırcalı da, "Hıdırellez bizim geleneğimiz göreneğimiz adetlerimizden birisi. Bizi yaşatan, toplumları yaşatan bu gelenekleri ve görenekleridir. İnsanları bir arada tutan bu adetleridir. Tarihin derinliklerinden gelen bir geleneğimizdir. Bu gelenek ve göreneklerimiz bizleri bir arada tutan unsurlarımızdır. Son bir iki yıl içerisinde gerek içeride yaşamış olduklarımız gerekse dışarıda yaşamış olduklarımız bizim birlik ve beraberlik içerisinde bulunmamız gerektiğinin de açık bir şekilde ortaya koymuştur" diye konuştu.
Milletvekili Orhan Kırcalı ve Belediye Başkanı Zihni Şahin tarafından yakılan ateşin üzerinde atlayan protokol üyeleri daha sonra yumurta tokuşturdu. Yumurta tokuşturma sonunda Milletvekili Orhan Kırcalı birinci oldu.
Bafra Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi, tekvando ekibi ve güreş ekiplerinin gösterisi beğeni kazandı. Şenlik yapılan ikramla son buldu. Şenliğe ayrıca AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Ak, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve mahalle halkı katıldı.
(ŞU-SLH-Y)

06.05.2017 12:52:21 TSI
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