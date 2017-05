YEREL HABERLER / BİNGÖL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genç'te güzel 'sure' okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Genç'te güzel 'sure' okuyan öğrenciler ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



Sinan Atan

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde güzel 'sure' okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

Genç Milli Eğitim Vakfı İlkokulu, Namaz içerisinde yer alan kısa Sureleri ezberleme ve okuma yarışması düzenledi. Bir ve ikinci sınıfların girdiği yarışmada öğrenciler 10 sureden sorumlu tutuldu. Yarışmaya katılan 26 öğrenci daha önce ezberledikleri sureleri okuyarak yarışmaya katıldı. Yarışma sonunda birinciliği elde eden ikinci sınıf öğrencisi Muhammed Vasfi Eşlik bisiklet ödülünü kazanırken, ikinci olan Beyza Yılmaz tablet, Üçüncü olan Seyit Artar ise spor ayakkabı ile ödüllendirildi. Yarışmaya katılan diğer öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

Sure ezberleme ile ilgili bir yarışma düzenlediklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, "Öğrencilerimiz kıyasıya bir yarış içinde oldular. İlk üçe giren öğrencilerimize ödüller verdik. Bu tarz programlarımız bundan sonrada devam edecek. Burada ki amacımız öğrencilere, Kur'an-ı Kerim'i okuma zevkini tattırmak ve kısa sureleri ezberletmekti. En azından namaz surelerinin ne anlama geldiğini öğrenmelerini sağlamak istedik"diyerek bilgi verdi.

(SA-HİV-Y)



06.05.2017 15:03:02 TSI

NNNN