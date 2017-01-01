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Sarıgöllü çiftçilerden bereket duası

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:59
Sarıgöllü çiftçilerden bereket duası
Sarıgöllü çiftçilerden bereket duası
- Asırlık geleneği sürdürüyorlar

(Fotoğraflı)

Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Olcak Dede adı verilen gelenekle toplanan yüzlerce çiftçi bolluk ve bereket duası yaptı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen Olcak Dede geleneğinde yine yüzlerce çiftçi bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinde toplanan çiftçiler yanlarında getirdikleri küçükbaş hayvanları kurban ederek, kazanlarda pişirdiler. Çiftçiler öğle namazının ardından da yılın yağışlı geçmesi nedeniyle ellerini açarak bolluk ve bereket duası yaptı. Duaların ardından çiftçiler hazırlanan yemekleri topluca yedi. Sarıgöl Dindarlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Gençeli, Olcak Dede geleneğinin 200 yıllık olduğunu ifade eden Gençeli, "İki asırdır Olcak Dede'ye atalarımız çıkar burada kurbanlar keserler ve dualar eder. Biz de bu geleneği yaşatıyoruz. Yağmur yağmadığı yıllarda yağmur duası, yağmurların yağdığı yıllarda ise bolluk ve bereket duası yapıyoruz. Yağmur yağsa da, yağmasa da bu gelenek yaşatılıyor" dedi. Muhtar Gençeli ayrıca kesilen kurbanların derileriyle elde edilen gelirle Olcak Dede yolunun yapılacağını söyledi.
(VS-AY-Y)

06.05.2017 15:08:44 TSI
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