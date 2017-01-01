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TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Şırnak'ta



(Fotoğraflı)



Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Koordinatörü Enes Eminoğlu ile Güneydoğu Bölge Koordinatörü Azam Turan çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Eminoğlu ilk olarak TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som ve yönetim kurulu ile bir toplantı düzenledi. Toplantıda Eminoğlu, il temsilcisi ve yönetim kurulu üyelerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Eminoğlu, daha sonra Şırnaklı gençler ile bir araya gelerek, vakfın çalışmalarını anlattı. Eminoğlu, "Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için birçok ilimizin teşkilatlarını ziyaret ettik. Bu gün de Şırnak'a geldik. Kısa bir zaman önce görevi devir alan Fırat Som çalışmalara başladı. İnşallah daha güzel yerlere gelecektir. Amacımız Türkiye Gençlik Vakfı'nın çalışmalarını daha da yayarak, gençlere ve geniş kitlelere ulaştırmaktır. Türkiye Gençlik Vakfı'nın kurulmasını temelde misyonu ve vizyonu vatanına, milletine, ümmetine hayırlı bireyler yetiştirmektir. Bunun içinde elimizden geldiğince önce kendimizi donanımlı hale getirmeliyiz. Bunu yapmalıyız ki Şırnak'taki ve bölgedeki gençlere faydalı olabilelim" dedi.



Heyet Vali Su'yu ziyaret etti

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Eminoğlu daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti. Eminoğlu, Güneydoğu Bölge Koordinatörü Azam Turan ile TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som vakfın Şırnak'ta yürüttüğü çalışmalar hakkında Vali Su'ya bilgi verdi.

Makamında TÜGVA heyeti ile bir süre sohbet eden Vali Su, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, çalışmalarında başarılar diledi. Vali Su, ziyaretin anısına Şırnak'ın simgesi olan Hz. Nuh'un gemisinin maketini TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Eminoğlu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Azam Turan'a hediye etti.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Güneydoğu Bölge Koordinatörü Azam Turan ve TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som daha sonra Silopi TÜGVA ilçe teşkilatını ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Enes Eminoğlu, TÜGVA Silopi ilçe binasındaki kurslarda incelemelerde bulunarak çalışmaları yakından inceledi. Devam eden kurslar ve yapılan çalışmalar hakkında TÜGVA Silopi İlçe Temsilcisi Yusuf Tatar'dan bilgi alan heyet daha sonra Cizre ilçesine geçerek tarihi yerleri gezdi. Heyet Cizre ziyaretinin ardından Şırnak'tan ayrıldı.

(MY-AKK-Y)



06.05.2017 15:18:52 TSI

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