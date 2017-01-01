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İmamoğlu'nda trafik kazası; 4 yaralı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:35
İmamoğlu'nda trafik kazası; 4 yaralı
İmamoğlu'nda trafik kazası; 4 yaralı

(Fotoğraflı)

Emre Bozdemir
ADANA (İHA) - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İmamoğlu-Adana karayolu İmamoğlu ilçesi çıkışında 46 NS 096 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri trafiği kontrol altına alırken kazada isimleri öğrenilemeyen dört kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile İmamoğlu Devlet Hastanesi ve Adana'daki hastanelere kaldırıldılar.
Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturmayı başlattığı öğrenildi.
(EMR-Y)

06.05.2017 16:43:48 TSI
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