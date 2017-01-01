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Çorlu'ya dolu sürprizi



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Çorlu'da aniden bastıran sağanak yağmur ve beraberinde gelen şiddetli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yaklaşık 10 dakika kadar yoğun şekilde yağan dolu nedeniyle trafikte seyreden sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Araç sürücüleri araçlarını kapalı yerlere almaya çalışırken vatandaşlar da saçak altlarına sığınmak zorunda kaldı.

Dolu yağışı ile birlikte gelen sağanak yağmur kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.

(SŞ-ÖK-Y)



06.05.2017 17:07:16 TSI

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