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Altınordu'da uçurtma şenliği



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen "Uçurtma Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Altınordu Belediyesi öncülüğünde Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenen "Uçurtma Şenliği" büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. Ödüllü yarışmaların yapıldığı şenlikte bir birinden renkli uçurtmalar en yükseğe çıkmak için yarıştı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şenliğe katılan 7'den 70'e tüm vatandaşlar doyasıya eğlendi.



"Çocuklarımızın gülen yüzünü gördükçe mutlu oluyoruz"

Şenlikte konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, gerçekleşen etkinliğe çok sayıda katılım olduğunu ve çocukların yanı sıra ailelerinin de çok güzel zaman geçirdiğini söyledi. Yapılan etkinlik ile birlikte çocukların gülen yüzünü görmelerinin kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getiren Başkan Tekintaş, "Uçurtma Şenliği ile amacımız çocuklarımızın çocukluğunu en iyi şekilde değerlendirmeleriydi. Bugün 'Hıdırellez' günü, dolayısıyla sahildeyiz ve çocuklarımızla birlikte bir şenlik ortaya çıktı. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu şenlik vesilesi ile çok mutluyuz ve daha da geliştirerek yenilerini düzenleyeceğiz. Altınordu hem nüfus yapısı itibari ile hem sahili hem çevre düzenlemesi ile her geçen gün gelişiyor. Bu durum karşısında çocuklarımızın yeri her zaman çok önemli, çocuklarımıza verdiğimiz bu etkinlikle onların gülen yüzünü gördükçe çok mutlu olduk. Ben bu etkinlikte emeği geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Dereceye girenler ödüllendirildi

Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen "Uçurtma Şenliği" kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Şenlik kapsamında yapılan En Güzel Uçurtma Yarışması'nda İrem Aydın, En Yüksek Uçan Uçurtma Yarışması'nda ise Zeynep Demir, 1'inci oldu. Düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz tarafından bilgisayar, bisiklet ve tablet hediye edildi.



Çocuklar ve aileler etkinlikten memnun kaldı

Düzenlenen Uçurtma Şenliği'ne katılım gösteren çocuklar ve aileleri etkinlik hakkında duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini ve çocukların yüzlerinin güldüğünü aktaran vatandaşlar ise etkinliğin tekrar edilmesini talep etti.

Altınordu Belediyesi olarak ilki düzenlenen "Uçurtma Şenliği" çocuklar için hazırlanan etkinliklerle sona erdi.

(MAK-SLH-Y)



06.05.2017 17:46:27 TSI

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