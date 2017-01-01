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Çorum'da belediye Hıdırellez hediği dağıttı



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Çorum Belediyesi, Hıdırellez nedeniyle şehrin değişik bölgelerinde hedik dağıttı.

Belediye önünde yapılan hedik dağıtımını Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan gerçekleştirdi.

Hıdırellezin önemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Ercan, "Baharın müjdeleyicisi olan Hıdırellez Orta Anadolu'da Türklerin kutladığı bir mevsimlik bayramdır. Biz de bugün Çorum Belediyesi olarak, Belediye önü, Hıdırlık Parkı, Rüstem Eren Parkı, Sıklık Tabiat Parkı, Yunus Emre Parkı ve Halk Eğitim Merkezi önünde 1,5 ton hedik dağıtımını gerçekleştirdik. Bu yıl geçmiş yıllarda yaptığımız dağıtım yerlerine ilave olarak hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı Sıklık Tabiat Parkı'nda da hedik dağıtımı yaptık. Tüm hemşehrilerimizin Hıdırellezini kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Hedik dağıtımına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Çorum Belediyesi'ne teşekkür etti.

(BÖ)



06.05.2017 17:58:55 TSI

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