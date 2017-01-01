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Polis geceyi Alinda Antik Kenti'nde geçirdi

07 Mayıs 2017 Pazar, 10:01
Polis geceyi Alinda Antik Kenti'nde geçirdi
Polis geceyi Alinda Antik Kenti'nde geçirdi
- Karpuzlu'da defineci operasyonu

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis geceyi Alinda Antik Kenti'nde geçirdi. Yapılan operasyonda bir şahıs yakalanırken bir miktar da henüz dönemi belirlenemeyen tarihi eser ve para ele geçirildi.
Olay gece yarısı saat 02:00 sıralarında meydana geldi. Bir grup definecinin Karpuzlu İlçe Merkezinde bulunan Alinda Antik Kenti'nde kazı yaptığı yolunda ihbar alan Karpuzlu polisi antik kente operasyon yaptı. Gece yarısı el fenerleri ile gerçekleştirilen operasyonda polisleri gören defineciler kaçmaya başladı. Bölgeyi oldukça iyi tanıdıkları belirlenen definecilerden biri yakalanırken, kaçan diğer definecilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yakalanan definecinin ağzı sağlam çıktı
Definecilerden Ş.T. isimli 51 yaşındaki erkek şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada farklı dönemlere ait sikkeler, sembol şeklinde kılıçlar ve değişik malzemeler ele geçirildi. Bu arada gece aydınlatıcılar yardımı ile antik kentte yapılan aramalarda kaçan vatandaşların terk ettiği bir çanta ele geçirildi. Çantanın içerisinde yapılan aramada ise detektör bulundu. Sabaha karşı yakalanan Ş.T.isimli şahıs yanındaki diğer kişilerin isimlerini söylemez iken Karpuzlu polisi kaçan diğer zanlıların belirlenmesi çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
(İK)

07.05.2017 10:10:22 TSI
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