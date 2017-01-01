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Bolluk ve bereket duası yağış getirdi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:06
Bolluk ve bereket duası yağış getirdi
Bolluk ve bereket duası yağış getirdi

(Fotoğraflı)

Adnan Aci
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bahar aylarında geleneksel olarak yapılan bolluk ve bereket duası ile verilen bolluk aşı sonrası yağmur yağdı.
İlçenin Alanşeyhi, Hayranlı Mahallelerinde yapılan yağmur ve bereket duası, ayrıca Akören Mahallesi'nde Şehit Uzman Çavuş Adnan Uluışık için okutulan mevlit sonrası yağan yağmur ilçe halkını sevindirdi. İlçenin Alanşeyhi Mahallesi'nde yapılan duaya yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı belirtildi. Öğle namazı öncesi yapılan duaya ve ardından öğle namazına imamlar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazı sonrası dua etkinliğine katılanlara keşkek ve yahni ikramında bulunuldu. Yardımseverlerin ve mahalle sakinlerinin gönüllü olarak katkıda bulundukları 20 bin lira ile 20 kazan keşkek ve yahni yapıldığı bildirildi. Mükemmel bir organizasyonunun gözlerden kaçmadığı dua etkinliğinde organizatörlük yapan İhsan Gökmen, mahalle gençleri olarak Muhtar İbrahim Veren önderliğinde iş bölümü yaptıklarını, keşkek ve yahninin geleneksel yöresel yöntemlerle yapıldığını belirterek dua sonrası yağmur yağmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Rahmet ve bereket duasının neden yapıldığı hakkında bilgi veren Gökmen, ürünün bol olması, her türlü afetten korunmak amacıyla yöre halkının katıldığı dua etkinliğinin yapıldığını söyledi.
(ACİ-SLH-Y)

08.05.2017 09:16:05 TSI
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