YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın basının yasa boğan kaza

Aydın basının yasa boğan kaza



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Horsunlu-Gencelli yolu arasında meydana gelen feci kazada Aydınlı Gazeteci Cem Ulucan'ın eşi Gülcan Ulucan hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Kurtuluş- Gencellli yolu arasında saat 07.45 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eskişehir'deki yakınlarının düğününden dönen gazeteci Cem Ulucan idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gazeteci Cem Ulucan'ın eşi Hemşire Gülcan Ulucan'ın (37) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, çocukları Nehir ve Derin Ulucan ile kardeşi Gökhan Ulucan Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Gülcan Ulucan'ın ailesi olay yerinde fenalaştı. Haberi alan basın mensupları meslektaşlarını yalnız bırakmadı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Gülcan Ulucan'ın cansız bedeni Kuyucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazesinin yarın Nazilli'den kaldırılacağını öğrenildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(ES-OD-MB-Y)



08.05.2017 10:30:58 TSI

NNNN

