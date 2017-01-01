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Başiskele'de sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi ekipleri, ilçedeki 4 sokakta daha kaldırım düzenleme ve parke döşeme çalışmalarını tamamladı.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler çalışmalar kapsamında 120 metre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki Şehitekrem Mahallesi Rumeli Sokak, Damlar Mahallesi Esenyalı Sokak'ın 100 metrelik kısmı ile 70 metre uzunluğundaki Ardeşen Sokak ve Kılıçarslan Mahallesi Azeri SokaKk'ın parke yol çalışmaları tamamlandı. Ekipler ayrıca planlamalar doğrultusunda Kılıçarslan Mahallesi Menekşeli Sokak'ta yeni bir çalışma için hazırlık yapıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi vererek şehirleşmenin en önemli ayağının yollar olduğunu vurgulayan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Parke çalışmalarına önem veriyoruz. Yapılan çalışmalar Başiskele'ye daha çağdaş ve güzel bir görünüm kazandırıyor. Hizmetlerimiz vatandaşların talepleri doğrultusunda yapılıyor. Halkımızla birlikte onlardan aldığımız güçle daha birçok başarılı çalışmaya imza atacağız" dedi.

(GY-Y)



08.05.2017 11:14:25 TSI

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