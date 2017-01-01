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Döşemealtı Mesire Alanları on binlerce insana ev sahipliği yaptı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:11
Döşemealtı Mesire Alanları on binlerce insana ev sahipliği yaptı
Döşemealtı Mesire Alanları on binlerce insana ev sahipliği yaptı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Hıdırellez ve Yörük Şenliklerine ev sahipliği yaptı.
Döşemealtı ilçesi hafta sonunda Hıdırellez ve Yörük şenlikleri kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Bademağacı Hıdırellez Şenliklerine, Mahalle sakinlerinin yanısıra, Antalya'dan, Burdur ve civar ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkan Vekili Ali Acır'ın ev sahipliğinde Paksu piknik alanında toplanan yüzlerce vatandaş piknik yapıp, müzik eşliğinde halay çekti. Çocuklar ise, çeşitli aktivitelerle doğanın ve güzel havanın tadını çıkarttı.

Güver Uçurumu Mevkii'nde Yörük Şöleni
Antalya'nın en geniş piknik alanlarından birisi olan Düzlerçamı Mesire Alanı Güver Uçurumu mevkiinde bu yıl 3'ncüsü düzenlenen Uluslararası Yörük Festivali ve 24'ncü Yörük Şöleni düzenlendi. Yurt içinden ve yurt dışından on binlerce insan, Yörük şenlikleri için Döşemealtı ilçesine geldi.

Düzlerçamı'nda Hıdırellez ve piknik şenliği
Yalınlı Mahallesi'nde ki bir başka piknik alanı olan Düzlerçamı Mesire Alanın da, Alevi Kültür Derneği ve Alevi Kardeş Dernekleri'nin organizasyonun da Hıdırellez Şenlikleri kutlandı. Aynı alan içerisinde Antalya Giritliler Derneği'nin düzenlemiş olduğu geleneksel piknik ve Hıdırellez şenlikleri yapıldı. Her yaştan insanın katıldığı piknik ve Hıdırellez şenlikleri ile Döşemealtı'nın Mesire alanları en yoğun günlerini yaşadı.
(SÇ-SÇ-Y)

08.05.2017 11:19:46 TSI
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