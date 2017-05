YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Döşemealtı Mesire Alanları on binlerce insana ev sahipliği yaptı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Hıdırellez ve Yörük Şenliklerine ev sahipliği yaptı.

Döşemealtı ilçesi hafta sonunda Hıdırellez ve Yörük şenlikleri kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Bademağacı Hıdırellez Şenliklerine, Mahalle sakinlerinin yanısıra, Antalya'dan, Burdur ve civar ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkan Vekili Ali Acır'ın ev sahipliğinde Paksu piknik alanında toplanan yüzlerce vatandaş piknik yapıp, müzik eşliğinde halay çekti. Çocuklar ise, çeşitli aktivitelerle doğanın ve güzel havanın tadını çıkarttı.



Güver Uçurumu Mevkii'nde Yörük Şöleni

Antalya'nın en geniş piknik alanlarından birisi olan Düzlerçamı Mesire Alanı Güver Uçurumu mevkiinde bu yıl 3'ncüsü düzenlenen Uluslararası Yörük Festivali ve 24'ncü Yörük Şöleni düzenlendi. Yurt içinden ve yurt dışından on binlerce insan, Yörük şenlikleri için Döşemealtı ilçesine geldi.



Düzlerçamı'nda Hıdırellez ve piknik şenliği

Yalınlı Mahallesi'nde ki bir başka piknik alanı olan Düzlerçamı Mesire Alanın da, Alevi Kültür Derneği ve Alevi Kardeş Dernekleri'nin organizasyonun da Hıdırellez Şenlikleri kutlandı. Aynı alan içerisinde Antalya Giritliler Derneği'nin düzenlemiş olduğu geleneksel piknik ve Hıdırellez şenlikleri yapıldı. Her yaştan insanın katıldığı piknik ve Hıdırellez şenlikleri ile Döşemealtı'nın Mesire alanları en yoğun günlerini yaşadı.

