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Yenişehir'de su kesintisi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:19
Yenişehir'de su kesintisi

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi'nde su kesintisine gidileceğini bildirdi.
DESKİ Genel Müdürlüğü'nün altyapı çalışmaları dolayısıyla Yenişehir Mahallesi'nde su kesintisine gidilecek. Bu kapsamda, 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü Merkezefendi İlçesi Yenişehir su deposunda hat bağlantısı çalışmalarının tamamlanabilmesi için 10.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir Mahallesinin bir kısmında planlı su kesintisi yapılacak. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği kaydedilirken, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek.
(SÇ-SÇ-Y)

08.05.2017 11:28:10 TSI
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