YEREL HABERLER / AMASYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Anjiyografi ünitesi inşaatı sürüyor

Anjiyografi ünitesi inşaatı sürüyor



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anjiyografi ünitesi inşaatı sürüyor.

Amasya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Faruk Tonga, il dışına yapılan sevklerin yarısından fazlasının kardiyovasküler sistem hastalıkları olduğunu belirterek anjiyografi ünitesinin hizmete girmesiyle birlikte bu sevklerin azalacağını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Rüştü Ertosun, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Öner Nergiz ve Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Mustafa Erdoğan ile birlikte içerisinde anjiyografi ünitesi ve KVC yoğun bakım ünitesi ile halen ana binada 350 metrekarelik alanda hizmet veren kadın doğum ve çocuk polikliniklerinin taşınacağı ek bina inşaatında incelemelerde bulunan Yrd. Doç. Dr. Faruk Tonga, "İlimizde yıllardır özlem olan halkımızın hizmetine devlet güvencesi sunulacak olan kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ve anjiyo ünitesinde anjiyografi, balon ile müdahale, Bypass, kalp kapağı ve damar ameliyatları gibi büyük operasyonlar artık güvenle uygulanabilecek. Bu sayede Amasya halkı bu tür hastalıkların tedavisi için il dışına gitmek zorunda kalmayacaktır" dedi.

Türkiye'nin sağlık konusunda gelişmiş ülkelerle yarışır konuma geldiğini vurgulayan Tonga, "Tüm hastalarımıza her kademede en kaliteli ve en hızlı hizmeti sunar düzeye gelmiştir. Bu bağlamda Amasya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olarak gerekli tüm çalışmaları yaparak sağlık alanında gelişmeleri takip ediyoruz. İnşaatı planlanan şekilde ilerleyen anjiyo ünitesi yaz ayları içerisinde faaliyete geçecektir. Ekip olarak hazırız ve sabırsızlıkla çalışmaları takip ediyoruz" diye konuştu.

(MÇ-SLH-Y)



08.05.2017 11:51:17 TSI

NNNN

