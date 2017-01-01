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Başkan Köşker'e teşekkür plaketi



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KOCAELİ (İHA) - İLKÇEV Gebze Şubesi'nin düzenlediği Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması Ödül Töreninde Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e teşekkür plaketi verildi.

Gebze Belediyesi'nin öncülük ettiği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında İLKÇEV Gebze Şubesi'nin düzenlediği Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması Ödül Töreninde, İLKÇEV Gebze Şube Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e desteklerinden ötürü teşekkür plaketi takdim etti. Kur'an tilaveti ile başlayan programa, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, İLKÇEV Gebze Şube Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

Programda konuşan Başkan Köşker, "5. si düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasına bizler de Gebze Belediyesi olarak elimizden geldiği kadarı ile destek olmaya çalıştık. Çünkü yapılan şeyin öneminin farkındayız bu anlamda İLKÇEV'e her zaman destek olamaya özen gösterdik" dedi.

(GY-Y)



08.05.2017 11:58:21 TSI

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