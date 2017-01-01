Bursa'da tiyatro zamanı
BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği '1. Meslek Tiyatroları Festivali' yarın (salı) başlıyor.
Akpınar Kültür Merkezi'nde gösterilecek oyunlar, hafta boyunca ücretsiz sahnelenecek. Oyunlar hafta boyunca her akşam 20.00'da izleyicileriyle buluşacak. Meslek örgütleri, odalar, firma ve işyerleri çatısı altında faaliyet gösteren tiyatro toplulukları, Osmangazi Belediyesi '1. Meslek Tiyatroları Festivali' ile Bursalı sanatseverlerle bir araya gelecek. 9-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde, Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu, Bursa Tabip Odası, Bursa Barosu, Bursa Bosch, İstanbul Bosch, Yazaki Gemlik ve UEDAŞ tiyatro toplulukları sahne alacak.
(MŞ)
08.05.2017 12:09:34 TSI
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