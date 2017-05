YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzce Sohbetleri başladı

Düzce Sohbetleri başladı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından 60 yaş ve üstü kişiler için oluşturulan Yaşam Merkezi'nde 'Cuma Sohbetleri' başlatıldı.

Bundan böyle her hafta Cuma günleri yaşam merkezinde sohbet toplantıları gerçekleştirilecek. İlk uygulamada Düzce Müftülüğü'nden Dini Hizmetler Uzmanı İsmail Şerefli merkezde 60 yaş ve üstü kişilerle dini sohbet yaptı. Şerefli konuklara dini bilgiler aktarırken, gelen soruları da cevaplandırdı. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç, uygulamanın her hafta sürdürüleceğini belirtti. Kılıç her hafta farklı konuların seçileceğini konuşmacıların davet edileceğini ifade etti

(TT-AY)



08.05.2017 12:10:02 TSI

NNNN