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Düzce Sohbetleri başladı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:01
Düzce Sohbetleri başladı
Düzce Sohbetleri başladı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından 60 yaş ve üstü kişiler için oluşturulan Yaşam Merkezi'nde 'Cuma Sohbetleri' başlatıldı.
Bundan böyle her hafta Cuma günleri yaşam merkezinde sohbet toplantıları gerçekleştirilecek. İlk uygulamada Düzce Müftülüğü'nden Dini Hizmetler Uzmanı İsmail Şerefli merkezde 60 yaş ve üstü kişilerle dini sohbet yaptı. Şerefli konuklara dini bilgiler aktarırken, gelen soruları da cevaplandırdı. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç, uygulamanın her hafta sürdürüleceğini belirtti. Kılıç her hafta farklı konuların seçileceğini konuşmacıların davet edileceğini ifade etti
(TT-AY)

08.05.2017 12:10:02 TSI
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