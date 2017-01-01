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Karpuzlu köprülerine kavuştu



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde sulama projesi kapsamında Değirmendere ve Kocaçay üzerinde yapılan köprülerin kesin kabulü yapıldı.

Aydın DSİ 21. Bölge müdürlüğü tarafından yaptırılan Karpuzlu Sulaması Değirmendere ve Kocaçay sanat yapılarının inşaatının kesin kabulü yapıldı.

Aydın ili sınırlarında Karpuzlu Sulaması Değirmendere ve Kocaçay Sanat Yapıları inşaatı işinin kesin kabulü Başkan İnşaat Mühendisi Engin Mutlu Balaban, Üye İnşaat Mühendisi Hakan Sadi Komesli, Üye Halil İbrahim Seven ve yüklenici firma yetkilisinin katılımı ile yapıldı.

Yapılan iş kapsamında Karpuzlu Sulaması Değirmendere ve Kocaçay dereleri üzerine iki adet köprü yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

(OD-MB-Y)



08.05.2017 12:49:53 TSI

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