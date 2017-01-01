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Müdür Adnan Kayım: Kütahya, orman varlığı bakımından sayılı iller arasında yer alıyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - 2017 yılı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.

Ilıca'daki Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya başta Vali Ahmet H. Nayir olmak üzere 16 kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Yüzde 56'sı orman olan Kütahya'da olası bir yangına karşı tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışması gerektiğini kaydetti. Alınacak tedbirlerle kayıpları azaltmanın mümkün olduğunu ifade eden Vali Nayir, "Sahip olduğumuz kıymetlerden biri olan orman ülkemiz için önemli. Kütahya için baktığımızda ise biraz daha farklı bir önemi var. Yüzde 56'sı orman olan bir ilde yaşıyoruz. Dolayısıyla burada meydana gelebilecek kayıpların da bizim için önemli kayıplar olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Vali Ahmet H. Nayir'in konuşmalarının ardından Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım faaliyetler hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.

Kütahya'nın orman varlığı açısından sayılı iller arasında yer aldığını aktaran Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, "Ormanlık alanımızda yüzde 5'lik bir artış söz konusu. 2002 yılındaki plan döneminde 35 milyon 700 bin m3 servetimiz bu plan döneminde 51 bin 104 bin 769 m3 olmuştur. Köylerimize bugüne kadar Orman Genel Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından 391 adet su tankeri dağıtımı yapılmıştır. 17 gölet, 37 su toplama havuzu ve 26 havuzumuz var. 2017 yılında 2 adet su toplama havuzunun da ihalesi yapılarak çalışmalara başlandı. Yangın emniyet yollarımız kapsamında bu yıl 30 bin km. yol çalışmalarına başladık. Ormanlarımızı 5 kulemizde 6 adet kamerayla gözetliyoruz. Yangın mücadele cephesi çalışmalarında bu yıl 55 bin km. programa alındı, ihalesi yapıldı ve çalışmalara başlandı. 2017 yılında 342 yangın işçisi 88 adet araç ve iş makinesi ile mücadele çalışmaları yürütülecektir" diye konuştu.

Kütahya'daki ormanların yüzde 78'inin hassas orman olduğunu belirten Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, "Kütahya, Tavşanlı, Simav ve Gediz 1. derece yangına hassas, Emet ikinci derece, Domaniç ise üçüncü derece yangına hassas bölge" dedi.

Yanan ormanları 1 yıl içinde ağaçlandırmayı hedeflediklerini belirten Adnan Kayım, "2016 yılında 179 bin 260 dekar ormanın bakımı yapıldı, 2017 yılında 174 bin 630 dekar alanın bakımı yapılacak. Yaşlı ormanları gençleştirme çalışmalarımız sürüyor. Her yıl ortalama 18 bin dekar orman alanının bakımını yapıyoruz. Bu yıl 174 bin 630 dekar alanda çalışma yapacağız. 48 bini şuanda tamamladık" dedi.

Sunumda 2007 yılından bugüne Kütahya'da yaşanan yangınlar da aktarıldı. Kayım, "2015 yılında 33 yangın meydana geldi, 6 hektar alan zarar gördü. 2016 yılında 68 yangın çıktı, 285 hektar alan zarar gördü. 2017 yılında şimdiye kadar 10 yangında 9 hektar alan zarar gördü. İnşallah sezonu yangınsız şekilde kapatırız" ifadelerini kullandı.

Sunumun ardından çıkabilecek yangınlarla mücadelede alınacak tedbirler görüşülerek karara bağlandı. (EFE)



08.05.2017 13:06:09 TSI

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