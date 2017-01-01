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Gölbaşı ilçesinde öğrenciler yararına kermes düzenlendi



(Fotoğraflı)



Kürşat Aktaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Fatih, Ferhatlar ve Mimar Sinan Öğrenci Yurtları maddi durumu zayıf öğrenciler yararına kermes açıldı.

Gölbaşı Belediye Parkında açılan kermes okunan Kuran-ı Kerim Tilavetinin ardından açılışı yapılan kermesin açılış konuşmasını Yurtlar Müdürü Abdurrahman Gültekin gerçekleştirdi. Müdür Gültekin, "İlçemizde bulunan yardıma muhtaç olan öğrencilerimiz için yardım kermesi düzenledik. Kermesimizde, gönüllü vatandaşlar tarafından hazırlanan yiyecekler ve el sanatları ürünleri satışa sunuldu. Bilindiği üzere her yıl öğrencilerimiz ihtiyacı olan öğrencilerimiz için bu yardım kermesini düzenliyoruz. Bu kermesten elde edilen gelirlerle öğrencilere yardımlarda bulunuyoruz. Yapılan iyilikler inşallah Allah katında en yoğun şekilde karşılığını bulur. Kermesimize gelen Tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kermese, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Kıdemli Başçavuş Mehmet Çevik, İş Adamı Adnan Akcan, Fatih, Ferhatlar ve Mimar Sinan Öğrenci Yurtları Müdürü Abdurrahman Gültekin ve vatandaşlar katıldı.

(KA-SD-Y)



08.05.2017 13:10:04 TSI

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