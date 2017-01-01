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Belediye başkanları Şanlıurfa programını geziyle tamamladı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:46
Belediye başkanları Şanlıurfa programını geziyle tamamladı
Belediye başkanları Şanlıurfa programını geziyle tamamladı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu toplantısı için Şanlıurfa'ya gelen büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, Şanlıurfa'daki çalışmalarının ardından Harran ören yerleri ve Halfeti gezisiyle sonlandırdı.
Şanlıurfa'da yapılan Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı için kente gelen büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi'nin ev sahipliğinde Harran, Akçakale ve Halfeti'yi gezdi. Harran tarihine, İslam medeniyetine ve Halfeti güzelliğine hayran kaldılar. Gezilerine ilk olarak Halfeti ilçesinde başlayan konuk başkanlar, tekneyle saklı cennet olarak adlandırılan ilçede gazi turuna katıldılar. İlçe hakkında bilgi alan başkanlar, hayranlıklarını dile getirdi. Halfeti'deki gezinin ardından Harran'a geçen konuk başkanlar Harran ilçesinde ilk İslam Üniversitesinin bulunduğu kalıntıları incelediler. Abbasiler döneminde yapıldığı tahmin edilen hamama bağlı şadırvan ve ticarethane kalıntılarının bulunduğu alanı gezerek İslam medeniyetine hayran kaldıklarını ifade etti. Belediye Başkanları Birliği Başkanı Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, bölgedeki tarihi ve kültürel zenginleri de görme imkanı bulduklarını ifade etti. Toplantı nedeniyle tüm belediye başkanlarına teşekkür eden Çiftçi ise, belediyeciliğin tecrübe paylaşımı olduğunu ifade etti. Çiftçi, "Coğrafyaların ve kültürlerin birbirlerini tanıması açısından birliğimiz bir çok bölgede bu tür toplantılar düzenliyor. Başkanlarımızı ağırlamaktan dolayı mutlu olduk. Gönülden gönüle köprüler kuruluyor. Bu anlamda tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
(AK-SD-Y)

08.05.2017 13:55:15 TSI
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