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Yazıhan'da Hıdrellez kutlaması

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:51
Yazıhan'da Hıdrellez kutlaması
Yazıhan'da Hıdrellez kutlaması

(Fotoğraflı)

Eyüp Öztürk
MALATYA (İHA) - Baharın müjdecisi olarak bilinen ve çeşitli törenlerle kutlanan Hıdırellez Malatya'nın Yazıhan ilçesinde de ilk kez çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Yazıhan Belediyesinin "Hıdrellezi kutluyorum, kültürel mirasıma sahip çıkıyorum' projesi ile ilk kez kutlanmaya başlanan Hıdrellez etkinliklerinde renkli görüntüler yaşandı. Etkinliklerin açılışında konuşan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, 'Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile ilk kez bölgede böylesine bir organizasyon yapıldığını belirterek "Hıdrellez bayramını ve Hızır düşünüşünü tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır. İlk çağlardan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı doğasal döngüler için sevinç duyulduğu görülmektedir" şeklinde konuştu. Hıdrellez Şenliği ile bölgede bulunan vatandaşların birbirleri ile kaynaşmasının da sağlandığını dile getiren Öztürk, "Hıdrellez günü ile kaybolmaya yüz tutmuş olan geleneksel oyunlarımızı gelecek nesillerimize aktararak kültürel bir mirası geleceğimiz olan gençlerimizin yaşamasını ve yaşatmasını sağlayarak Kültürel Miraslarımıza sahip çıkarak yaşatmayı hedeflemekteyiz" dedi. Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz ise Hıdrellezin mevsimlik bayramlardan biri olduğunu vurguladı. Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat'da bölgede bir ilkin gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Baharın gelişi ile kutlanan Hıdrellez, dostluğu, kardeşliği pekiştiren, doğa sevgisini bizlere ve çocuklarımıza hatırlatan önemli bir etkinlik" dedi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Levent İskenderoğlu ise "Hıdrellez günü, ülkemizde de her yıl Mayıs ayının altısında çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu güzel günün ilçemiz ve ilimiz adına hayırlı olmasını diliyor. Asırlardır da süre gelen bir geleneğin ve baharın müjdecisi olarak bilinen Hıdrellez şenliğinin gelecek yıllarda daha görkemli bir şekilde kutlanması temenni ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından etkinliklere geçildi. Halat çekme yarışı, halk oyunlarının, çocuk oyunları, yöresel oyunlar, atlı cirit müsabakası, kendir, tura, halat çekme, sing-sing, selling gibi bir çok oyunlar ile şenlik renkli görüntülere sahne oldu.
Programa Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Büyükşehir Belediye Meclis Hasan Gögüs, Kültür ve Turizm İl Müdürü Levent İskenderoğlu, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, daire amirleri, öğrenciler ve Yazıhanlılar katıldı.
(EÖ-SD-Y)

08.05.2017 14:00:14 TSI
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