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Diyarbakır'da 10 mahalleye toplu ulaşım hizmeti verilecek

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:51
Diyarbakır'da 10 mahalleye toplu ulaşım hizmeti verilecek

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde 10 kırsal mahalleyi kapsayan yeni bir güzergah belirleyerek 15 Mayıs'tan itibaren toplu ulaşım hizmeti verecek.
Daha rahat ve konforlu toplu ulaşım hizmeti için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelere bağlı kırsal mahallerde de yeni güzergahlar oluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesine bağlı Küçük Bağ Pınar, Yeşilli, Yeni Doğan, Tezya Can, Sarı Yazma, Kapaklı Pınar, Yeni Evler, Devran, Ak Tepe ve Ak Hüseyin Mahallesinde yaşayan vatandaşların talebi üzerine yeni bir güzergah belirlemek için çalışma yaptı. Çalışma kapsamında 10 mahallede yaklaşık 220 hane ve bin 750 vatandaşın ikamet ettiği tespit edildi. 37 kilometre uzunluğundaki yeni güzergahta toplu taşıma hizmeti 15 Mayıs'ta K4 numaralı otobüsle başlayacak.
(İHA-MP-Y)

08.05.2017 14:00:42 TSI
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