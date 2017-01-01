YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erdemli'ye akademik bakış

Erdemli'ye akademik bakış

- Erdemli'de ilçenin geçmişi, bugünü ve yarının tartışıldığı 'Akademi Çalıştayı' düzenlendi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli'yi ortak akılla yöneterek gelece taşıma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Erdemli'de ilçenin geçmişi, bugünü ve yarının tartışıldığı 'Akademi Çalıştayı' düzenlendi. İlçe dışında yaşayan Erdemlili akademisyen ve üst düzey bürokratlardan oluşan kurul, 3 gün boyunca ilçeyi mercek altına aldı.

5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen akademi çalıştayı, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezinde çalıştay gruplarının belirlenmesi ve üyelerin seçilmesiyle başladı. Bu çerçevede, 'Erdemli'de tarım, hayvancılık, ticaret ve sanayi', 'Erdemli'nin tarihi gelişimi, kültür sanat ve turizm birikimi', 'Erdemli'de eğitim, sağlık ve spor', 'Erdemli'de şehirsel gelişim' ana başlıklarında 4 ana çalışma grubu belirlendi.

"El birliği ile gönül birliği ile daha güzel yarınlar olacak"

Programın açılışında konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Türkiye'nin her yerinden gelen Erdemlili akademisyen ve üst düzey bürokratların ilçede olmasının, Erdemli'nin geleceği açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Erdemli'yi bu anlamda ortak akılla yönettiklerinin en önemli işaretinin bu akdemi olduğuna işaret eden Tollu, "Dünyada her şeyin hızlı bir değişime uğradığı bir süreci yaşıyoruz. Bu değişime Erdemli'nin de ayak uydurması adına belediye olarak gayret ediyoruz. Aklımızın yetmediği, gücümüzün yetmediği, bizim akıl edemediğimiz, düşünemediğimiz, öngöremediğimiz birçok gelişmenin olduğunu biliyoruz. Dünyayı gezen büyüklerimiz olduğunu da biliyoruz. İşte bu büyüklerimizin düşüncelerini Erdemli hayrına kullanmak adına böyle bir organizasyon tertip ettik. Erdemli'ye gelen herkesin Erdemli'den daha da haz alacağını, ekonomik ve sosyal anlamda daha da büyüyeceğini, belediyeciliğin deneme yanılma metodu ile yapılamayacağını, belediyeciliğin bir birikim işi olduğunu, bilgi işi olduğunu ve insanın doğumundan ölümüne kadar, insan fıtratına, insan doğasına, insan dokusuna uygun hizmetler ürettiğiniz zaman anlam bulacağını biliyoruz" dedi.

Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk ise çalıştaydan çıkacak sonuçların kendileri için de yol haritası olacağını söyledi. Bir kentin, bir ilçenin en büyük zenginliğinin orada doğup büyümüş, yetişmiş insanlarının olması olduğunu ifade eden Pamuk, "Eğer o insanlar bulundukları yerle, doğdukları yerle gönül bağını koparmamışlarsa, bizim en büyük

zenginliğimiz budur. Erdemli'nin çok büyük potansiyeli var. Limon denince başkenti diyoruz. Farklı potansiyeli var. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi gerekiyor. Bu noktada farklı düşüncelere, farklı önerilere, farklı tavsiyelere ihtiyacımız var. Biz yerel yöneticiler olarak da buna ihtiyaç duyuyoruz. Bu çalıştayın böyle bir güzelliğe önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Erdemli'yi 10 sene sonra nerede görmek istiyoruz. Bu sorunun cevabını bu çalıştayda bulacağımıza inanıyoruz. Bu yüzden tavsiyeleriniz çok önemli. Bize de önemli bir yol gösterici olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye genelinde 58 akademisyen ve üst düzey yöneticinin katıldığı çalıştay programının sonunda Erdemli Belediye Başkanı Tollu, katılımcılara Erdemli hatırası armağan ve Kızkalesi figürlü biblo armağan etti.

(HSK-Y)



08.05.2017 15:29:41 TSI

NNNN

