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Isparta'ya Gül Enstitüsü ve Laboratuarı

- Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle SDÜ Mükemmeliyet Merkezi'nin bulunduğu alanda "Gül- Tıbbi- Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Araştırma- Geliştirme Enstitüsü ve AR- GE Laboratuarı" kurulması için proje hazırlandı



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA) - Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) Gül-Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Araştırma-Geliştirme Enstitüsü ve AR-GE Laboratuarı kurulacak.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, proje alanında incelemelerde bulundu. Vali Günaydın'ın SDÜ'de'ki incelemeleri Mükemmeliyet Merkezi ziyareti ile başladı. Vali Günaydın'ı, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, karşıladı. Rektör Prof. Dr. Çarıkçı, Vali Günaydın'a yeni yatırımlar hakkında bilgi verdi. Kalkınma Bakanlığı'nın 2017 yılı içerisinde SDÜ Mükemmeliyet Merkezi'nin bulunduğu alanda inşa etmeyi planladığı "Gül- Tıbbi- Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Araştırma- Geliştirme Enstitüsü ve AR- GE Laboratuarı" için de önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Vali Günaydın da Isparta için Gül Enstitüsü ve Kozmetik Kalite Analiz Laboratuarı'nın çok hayati değer taşıdığını belirtti. Dünya'da Rosa Damescana (Yağ Gülü) üretiminin yüzde 61'ini tek başına karşılayan Isparta açısından Enstitü ve AR- GE Laboratuarı Kalkınma Bakanlığı'nın 'Güdümlü Proje' Adımı'nda hayata geçirilecek.



"Bölge sanayisine değer üretiyoruz"

Vali Günaydın'ın SDÜ'de turu Mükemmeliyet Merkezi'nde konuşlu Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalât (CAD- CAM) Araştırma ve Uygulama Merkezi ziyareti ile sürdü. CAD- CAM AUM'nde biyo uyumlu tıbbi malzeme üretiminden titanyum malzemelerine; mikron seviyesindeki ürünlerden 3D Tarama ünitesine kadar ileri teknoloji donanımları inceleyen Vali Günaydın, uzmanlardan bilgi aldı. Vali Günaydın, Isparta ve bölge sanayisine büyük değer üreten kurumun başarılı çalışmalarından ötürü kıvanç duyduğunu söyledi.



"Kefir sağlık açısından çok kusursuz bir içecek"

Vali Günaydın, Doğu Kampusu'ndaki Göller Bölgesi Teknokenti de ziyaret etti. SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Günaydın'a Göller Bölgesi Teknokenti'nde 32 firmanın gıda, ziraat, yazılım, donanım ve kozmetik endüstrilerinde bilimsel faaliyetler sürdürdüğünü anlattı. Vali Günaydın, daha sonra probiyotik özelliği yüksek kefir mayasını endüstriyel boyutta üreten Danem Ltd. Ş.'ni ziyaret etti. Dünya'da ilk kez Kuru Kefir Mayası üretmeyi başaran Prof. Dr. Zeynep Banu Seydim, Doç. Dr. Tuğba Kök Taş ve sirke üzerine çok hayati projeler yapan Yrd. Doç. Dr. Nilgün Budak'tan bilgi alan Vali Günaydın, bu güzel içeceklerin daha çok tanıtım ve pazarlanması gerektiğini söyledi. Kefirin sağlık açısından çok kusursuz bir içecek olduğunu belirten Vali Günaydın, SDÜ'nün doğal, saf ve gerçek kefir mayası koleksiyonu oluşturması karşısında çok mutlu olduğunu ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Nilgün Budak da Vali Günaydın'a elma özlü ve gül yapraklı içilebilir sirke sundu.

Vali Şehmus Günaydın, daha sonra Entomoloji (Böcek) Müzesi'ni gezdi. Avrupa'da müze kültürünün muazzam derecede yaygın olduğunu kaydeden Vali Günaydın, Türkiye'de bu kavramın yeni yeni olgunlaşmaya başladığını ifade etti. SDÜ'de Böcek Müzesi'nin olmasını mutluluk ve sevinçle karşıladığını anlatan Vali Günaydın, bunun şehir merkezinde açılması için proje geliştirilmesini istedi, her türlü desteği vereceğini ifade etti. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da, Entomoloji (Böcek) Müzesi'nin şehir merkezinde açılması noktasında çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Rektör Çarıkçı, Vali Şehmus Günaydın'ın müze konusunda bu sıcak yaklaşımından ötürü mutluluk duyduğunu ifade etti. Çarıkçı, bu bağlamda Böcek Müzesi için çalışmaların devam ettirileceğini kaydetti.

(FK-SÇ-Y)



08.05.2017 15:40:42 TSI

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