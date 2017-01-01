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SASKİ tarafından 8 adet içmesuyu deposu daha devreye alındı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, 6 ilçede yüksek teknoloji ile donatılmış 8 adet içmesuyu deposunu devreye aldıklarını açıkladı.

Şehrin muhtelif yerlerine yüksek teknoloji ile donatılmış yeni içmesuyu depoları inşa ettiklerini belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırdığımız suyun kalitesini garanti altına almak ve bu kaliteyi daha da yukarılara taşımak amacıyla şehrimizin birçok noktasında içmesuyu arıtma tesisleri, yeni hatlar ve içmesuyu depoları inşa ediyoruz. 3 milyon liralık yatırımla 6 ilçemizde ihtiyacı karşılamayan içmesuyu depolarının yerine modern içme suyu depoları inşa ettik. Hayata geçirdiğimiz önemli bir proje ile Adapazarı, Kocaali, Akyazı, Arifiye, Erenler ve Geyve ilçelerimize toplamda 2 bin 700 metreküplük yeni içmesuyu depoları kazandırdık. Çağın şartlarına uygun olarak yüksek teknoloji ile donatılmış 8 yeni içmesuyu deposu ile vatandaşlarımızın musluklarına daha sağlıklı ve kaliteli içmesuyu ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Dr. Rüstem Keleş, "Şehrimizin tamamına aynı standartlarda ve kaliteli içmesuyu ulaştırıyoruz. Bu kapsamda yeni içmesuyu depoları inşa ederken birçoğunu da yeniliyoruz. 3 milyon liralık yatırımla 6 ilçemizde ihtiyacı karşılamayan içmesuyu depolarının yerine modern içme suyu depoları inşa ettik. Adapazarı Çamyolu, Erenler Tepe, Akyazı Bıçkıdere, Geyve Doğançay, Arifiye Kemaliye, Kocaali Akçay, Geyve Sarıgazi ve Karaçam Mahallelerinde çalışmalarımız tamamlandı. Söz konusu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız yaz aylarında içmesuyunda yetersizlik ve yağışlı havalarda bulanıklık yaşamayacak. Sakaryalıların musluklarına dünya standartların içmesuyu ulaştırıyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

(BCT-İÇ)



08.05.2017 15:43:58 TSI

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