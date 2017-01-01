ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SASKİ tarafından 8 adet içmesuyu deposu daha devreye alındı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:35
SASKİ tarafından 8 adet içmesuyu deposu daha devreye alındı
SASKİ tarafından 8 adet içmesuyu deposu daha devreye alındı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, 6 ilçede yüksek teknoloji ile donatılmış 8 adet içmesuyu deposunu devreye aldıklarını açıkladı.
Şehrin muhtelif yerlerine yüksek teknoloji ile donatılmış yeni içmesuyu depoları inşa ettiklerini belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırdığımız suyun kalitesini garanti altına almak ve bu kaliteyi daha da yukarılara taşımak amacıyla şehrimizin birçok noktasında içmesuyu arıtma tesisleri, yeni hatlar ve içmesuyu depoları inşa ediyoruz. 3 milyon liralık yatırımla 6 ilçemizde ihtiyacı karşılamayan içmesuyu depolarının yerine modern içme suyu depoları inşa ettik. Hayata geçirdiğimiz önemli bir proje ile Adapazarı, Kocaali, Akyazı, Arifiye, Erenler ve Geyve ilçelerimize toplamda 2 bin 700 metreküplük yeni içmesuyu depoları kazandırdık. Çağın şartlarına uygun olarak yüksek teknoloji ile donatılmış 8 yeni içmesuyu deposu ile vatandaşlarımızın musluklarına daha sağlıklı ve kaliteli içmesuyu ulaştırıyoruz" diye konuştu.
Dr. Rüstem Keleş, "Şehrimizin tamamına aynı standartlarda ve kaliteli içmesuyu ulaştırıyoruz. Bu kapsamda yeni içmesuyu depoları inşa ederken birçoğunu da yeniliyoruz. 3 milyon liralık yatırımla 6 ilçemizde ihtiyacı karşılamayan içmesuyu depolarının yerine modern içme suyu depoları inşa ettik. Adapazarı Çamyolu, Erenler Tepe, Akyazı Bıçkıdere, Geyve Doğançay, Arifiye Kemaliye, Kocaali Akçay, Geyve Sarıgazi ve Karaçam Mahallelerinde çalışmalarımız tamamlandı. Söz konusu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız yaz aylarında içmesuyunda yetersizlik ve yağışlı havalarda bulanıklık yaşamayacak. Sakaryalıların musluklarına dünya standartların içmesuyu ulaştırıyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
(BCT-İÇ)

08.05.2017 15:43:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
SAÜ'de Türk Müziği Konseri
YEREL

SAÜ'DE TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ
Bursa'daki cinayet ve intihar girişimi
YEREL

BURSA'DAKİ CİNAYET VE İNTİHAR GİRİŞİMİ
İşletme Enstitüsü kurulmasına iş dünyasından tam destek
YEREL

İŞLETME ENSTİTÜSÜ KURULMASINA İŞ DÜNYASINDAN TAM DESTEK
SATSO'da ÖTV ve KDV indirim uygulaması değerlendirildi
YEREL

SATSO'DA ÖTV VE KDV İNDİRİM UYGULAMASI DEĞERLENDİRİLDİ
SAÜ'de 'Siber Güvenlik Semineri' düzenlendi
YEREL

SAÜ'DE 'SİBER GÜVENLİK SEMİNERİ' DÜZENLENDİ
Karasu'da karaya oturan gemide inceleme yapıldı
YEREL

KARASU'DA KARAYA OTURAN GEMİDE İNCELEME YAPILDI
Sakarya'da şüpheli ölüm
YEREL

SAKARYA'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM
Karadeniz'de batan Rus gemisi
YEREL

KARADENİZ'DE BATAN RUS GEMİSİ
Sakaryalı vatandaşlar takımlarını Süper Lig'de görmek istiyor
YEREL

SAKARYALI VATANDAŞLAR TAKIMLARINI SÜPER LİG'DE GÖRMEK İSTİYOR
Sakarya Üniversitesi III. Ulusal Tıp Kongresi düzenlendi
YEREL

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ III. ULUSAL TIP KONGRESİ DÜZENLENDİ
Otomobil şarampole yuvarlandı
YEREL

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Karadere Caddesindeki yol yapım çalışmalarında sona gelindi
YEREL

KARADERE CADDESİNDEKİ YOL YAPIM ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ
SASKİ çalışanlarına 'Aile Eğitim' programı
YEREL

SASKİ ÇALIŞANLARINA 'AİLE EĞİTİM' PROGRAMI
Öğrenciler Karasu Sahili'nde çöp topladı
YEREL

ÖĞRENCİLER KARASU SAHİLİ'NDE ÇÖP TOPLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem
TEKNOLOJİ

VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...