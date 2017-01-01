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Dicle Elektrik'ten TEDAŞ açıklaması



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Elektrik, bazı basın ve yayın organlarında yer alan ''TEDAŞ Özelleştirme Programından Çıkarıldı' haberi ile ilgili bölgede yaşanan 'yanlış anlamaları' düzeltmek için yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Özelleştirme programından çıkarılan DEDAŞ değil, TEDAŞ'tır'' denildi.

Ulusal basında yer alan "TEDAŞ ve TEMSAN Özelleştirme Kapsamından Çıkarıldı Enerji Bakanlığı'na Devredildi" başlıklı haberler, bazı yerel basın organlarında bilerek veya bilmeyerek sanki elektrik dağıtım şirketlerinin yeniden kamuya devredildiği gibi sunuldu. Bunun toplumda yanlış algıya yol açmaması için de Dicle Elektrik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Dicle Elektrik'in sorumluluk bölgesi olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin. Batman, Siirt ve Şırnak'ta 28 Haziran 2013 tarihinden beri dağıtım ve perakende faaliyetlerinin dün olduğu gibi bu gün de normal şartlarda devam ettiğine dikkat çekildi. Dicle Elektrik tarafından yapılan söz konusu açıklamada, bir devlet kuruluşu olan TEDAŞ'ın (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe rekabete dayalı bir ortamın oluşturulması ve gerekli reformların yapılmasını sağlamak amacıyla dağıtım bölgeleri baz alınarak 2 Nisan 2004 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alındığı hatırlatıldı.

"Enerji Bakanlığı'na devredilen TEDAŞ'tır"

Açıklamanın devamında ise, 21 dağıtım bölgesinin özelleştirilmesinin ardından TEDAŞ'ın da Özelleştirme Yüksek Kurulu, kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alındığı ve bu sebeple Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan ayrıldığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Özelleştirilen dağıtım şirketlerinin denetiminden sorumlu olan TEDAŞ, son alınan kararla 24 Nisan 2017'de bir kamu kuruluşu olarak yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlanmıştır. Yaşanan bu gelişmeler, ülke genelinde faaliyetlerini yürüten diğer 20 dağıtım şirketi gibi Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin de faaliyetlerini etkilememiştir. Şirketimiz, faaliyetlerini dün olduğu gibi bu gün de sürdürmektedir. Özelleştirme programından çıkarılarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na devredilen DEDAŞ değil TEDAŞ'tır."

(İHA-MP-Y)



08.05.2017 15:49:16 TSI

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