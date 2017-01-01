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İşletme Enstitüsü kurulmasına iş dünyasından tam destek

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:41
İşletme Enstitüsü kurulmasına iş dünyasından tam destek
İşletme Enstitüsü kurulmasına iş dünyasından tam destek

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - İşletme Fakültesi İş Dünyası Danışma Kurulu Toplantısı Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Senato Salonunda gerçekleştirildi.
İşletme Fakültesi İş Dünyası Danışma Kurulunun Olağan 2'nci Toplantısı, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas başkanlığında Sakarya Üniversitesi Senato Salonunda düzenlendi. İşletme Fakültesinde son dönemde gerçekleştirilen laboratuvar yatırımları ve İşletme Enstitüsü kurulmasına yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, gündem maddeleri hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.
İş Dünyasının orta ve üst düzey yönetici talebini karşılamaya yönelik çalışmalarda son aşamaya geldiklerini belirten Dekan Prof. Dr. Can, "Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim görmekte olan her 3 öğrenciden 1'i İşletme Fakültesi bölümlerimize bağlı programlarda kayıtlı. Öğretim üyelerimiz ve fakültemiz olanakları ile hali hazırda hizmet verdiğimiz 2 bin'in üzerindeki lisansüstü öğrencimizi akademisyen adayları olarak ya da piyasanın talebi olan orta ve üst düzey yönetici olarak yetiştirme hedefimiz için İşletme Enstitüsü'nün kurulması gerek şart olmuştur. İlk olarak Üniversite Genel Sekreterimiz ve aynı zamanda İşletme Fakültemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Ardıç hocamız tarafından önerilen İşletme Enstitüsü fikri, önce fakültemizde sonrasında iş dünyasında hızla benimsenmiştir. Başvuru dosyamızı YÖK'e iletmek üzere hazırlıklara başladık. İş Dünyası Danışma Kurulu üyelerimizin de dersler verebileceği orta ve üst düzey yönetici yetiştirme programlarının Sakarya ve çevre bölgedeki işletmelere önemli katkıları olacağını düşünüyoruz" dedi. İşletme Enstitüsü'nün sanayi bölgesinde kurulmasının da gündemlerinde olduğunu belirten Dekan Prof. Dr. Can, yurtdışında sanayi bölgesinde yer alan enstitülerin uydu görüntülerini paylaşarak danışma kurulu üyelerinin bu konudaki görüş ve önerilerini almak istediklerini belirtti.
İş Dünyası Danışma Kurulu üyeleri İşletme Enstitüsü fikrinin Sakarya ve çevre bölgedeki işletmeler için büyük bir fırsat olacağını belirterek bu konuda üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını iletti. Danışma Kurulu Üyelerinden Bortek Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Borazancıoğlu, İşletme Enstitüsü fikrinin 30 yıllık bir hayali olduğunu belirterek Sakarya İş Dünyasının böylesi önemli bir girişime tam destek vermesi gerektiğini ifade etti. Danışma Kurulu Üyesi Akgün Seramik A.Ş. Genel Koordinatörü Necmettin Arman ise İşletme Enstitüsü fikrinin bölge sanayisine kazandıracaklarını İstanbul'daki üniversitelerden örneklerle ortaya koyarak yapılan çalışmaları desteklediklerini söyledi. Daha sonra söz alan Danışma Kurulu Üyeleri, özellikle sanayi bölgesinde kurulabilecek bir enstitünün mevcut çalışanlarının da eğitimlerine devam etmeleri adına önemli bir motivasyon olacağını, İşletme Fakültesi öğretim üyelerinin sanayinin ihtiyaçlarını daha yakından gözlemlemeleri ve doğrudan katkılarının ise Sakarya İş Dünyasına önemli bir rekabet avantajı sağlayacağını dile getirdi.
(BCT-İÇ)

08.05.2017 15:49:45 TSI
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