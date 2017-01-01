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Binlerce dekarlık alan kapalı sulamaya geçecek

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:00
Binlerce dekarlık alan kapalı sulamaya geçecek
Binlerce dekarlık alan kapalı sulamaya geçecek

(Fotoğraflı)

Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - DSİ İzmir 2. Bölge Müdürü Hayati Çelenk, bölgenin en büyük yenileme projesi olan Buldan Barajı'nın kapalı sistem çalışmaları hakkında bilgi almak için Manisa'nın Sarıgöl ilçesini ziyaret etti.
Sarıgöl'ün Bahadırlar Mahallesindeki kapalı sistem çalışmalarını yürüten şantiyede brifing alan DSİ İzmir 2. Bölge Müdürü Hayati Çelenk'in incelemelerine Sarıgöl Sulama Birliği Başkanı Halil Duran, yönetim kurulu üyeleri, Manisa DSİ İl Müdürlüğü yetkileri ile Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Toy, sulama sahası içerisinde bulunan mahalle muhtarları katıldı.
Buldan Barajı'ndan Sarıgöl sulaması yenileme projesi ile 23 bin 790 dekar arazide kapalı sulamaya geçileceğini belirten DSİ İzmir 2. Bölge Müdürü Hayati Çelenk, "Proje kapsamında 83 kilometre polietilen boru imalatı yapılacak ve 371 adet sanat yapısı inşa edilecektir. 251 adet hidrat, 56 adet tahliye hattı, 2 basınç kırıcı yapılacak proje kapsamında 6 adet kap kapama vanası, 45 adet ayrım yapısı 4 bin 193 metre de çelik isale hattı inşa edilecek. Projenin bitiş tarihi ise 14 Aralık 2018'dir." dedi.
Buldan Barajının kapalı sisteme geçişi için 26 milyon 600 bin TL harcama yapılacağını ifade eden Sarıgöl Sulama Birliği Başkanı Halil Duran ise, "Çalışmalar başlandığından bu yana arazi sahipleri ve muhtarlarımız özveri göstererek, projenin hayata geçmesi için duyarlıklarda bulundu. Buradan herkese teşekkür ederim. Şu ana kadar 4 bin 800 metre uzunluğunda kapalı sistem tamamlandı. İlk etapta Sarıgöl-Bahadırlar Mahallesindeki üzüm bağlarının yaz sulamalarına yetiştirilmeye çalışılıyor." şeklinde konuştu.
Bilgilendirmenin ardından sahada projenin tamamlanan bölümlerinde incelemelerde bulunan Hayati Çelenk ve beraberindeki heyet çalışmalar başında da bilgi aldı.
(VS-SC)

08.05.2017 16:09:51 TSI
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