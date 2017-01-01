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Türel: "30'un üzerinde kavşakta düzenleme yapıyoruz"

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:31
Türel: "30'un üzerinde kavşakta düzenleme yapıyoruz"
Türel: "30'un üzerinde kavşakta düzenleme yapıyoruz"

(Fotoğraflı)

Adem Akalan
ANTALYA (İHA)- Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, trafik akışını rahatlatmak için Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Sağlık İl Müdürlüğü Kavşağı'nda Arapsuyu Mahallesine (sola) dönüşleri iptal edecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında toplam gündem 173 maddeden oluştu. 69 maddenin görüşüldüğü toplantı, yoklamayla başladı. Daha sonra mecliste üyeleri bulunan partilerin sözcüleri birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından meclis üyeleri gündem maddelerini oyladı. Gündemin 32'nci maddesiyle Konyaaltı ilçesinde yer alan İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'na yeni bir düzenleme getirildi. Yeni düzenlemeye göre şehir merkezinden Atatürk Bulvarı üzerindeki Sağlık İl Müdürlüğü kavşağından 7 Caddeye (sola) dönüşler iptal edilecek. Sola dönerek 7. Caddeye gitmek isteyenler, Atatürk Bulvarı üzerindeki İl Sağlık Müdürlüğü'nün bitiminden sağa dönerek Mevlana Parkının yanından sağa dönecek. Sağa dönen araçlar bu sayede Arapsuyu Mahallesi'ne ve Konyaaltı Sahiline gidebilecek. CHP grup sözcüsü Cansel Çevikol, yapılacak düzenlenmenin trafik yükünü dar sokaklara yükleyeceğini söyledi.

30 kavşakta düzenleme
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Düzenleme Ulaşım Master Planı doğrultusunda gerçekleştirilecek. 30 küsur kavşakta düzenleme yapıyoruz. Uygulamadan sonra bu kavşakta yüzde 60 rahatlama sağlanacak. Uzmanların yaptığı çalışmayla bu sonucun ortaya çıktı. Uzmanların yaptığı çalışmalarla mevcut araç dönüşlerinde simülasyonlarında gördük. Zorlaştırma yapacak değiliz. Burada bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Uzmanlar doğrultusunda araç sayımları yeni yapıldı. Yapılacak çalışmayla çok ciddi bir rahatlama olacaktır. Endişeleriniz olabilir. Bende uzmanları dinlemeseydim belki de bu kararı almayabilirdik. Biz uzmanlara, bilim adamlarına güveniyoruz ve o şekilde hareket ediyoruz" dedi.
69 maddenin görüşüldüğü Büyükşehir Belediyesi Meclisi, geri kalan gündem maddelerini 12 Mayıs Cuma günü saat 14.30'da görüşmek üzere tamamlandı.
(AA-SÇ-Y)

08.05.2017 16:40:26 TSI
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